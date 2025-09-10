김종국, GD·송강호와 한솥밥… 갤럭시코퍼레이션 전속계약

김종국이 갤럭시코퍼레이션과의 전속계약을 체결했다. 뉴시스

데뷔 30주년을 맞은 가수 겸 방송인 김종국이 갤럭시코퍼레이션과의 전속계약을 체결했다.

김종국은 최근 결혼하며 인생의 새로운 전환점을 맞은 가운데, 지드래곤과 송강호의 소속사로도 잘 알려진 갤럭시코퍼레이션과 함께하게 되며 ‘겹경사가 터졌다’는 반응이다.

최용호 갤럭시코퍼레이션 대표는 “가수로서 그룹 활동과 솔로 활동으로도 엄청난 성공을 거두었고, 예능인으로서도 본인만의 개성으로 확고한 자리를 구축한 멀티 엔터테이너, 김종국과 함께 새로운 AI 엔터테크 시대를 열게 되어 매우 영광”이라고 전했다.

김종국은 1995년 그룹 ‘터보’로 데뷔해 2001년부터 솔로 가수로 활동했다. 현재 SBS ‘런닝맨’, ‘미운 우리 새끼’ 등의 예능 프로그램에서 예능인으로도 꾸준히 활동을 이어가고 있다.

갤럭시코퍼레이션 측은 김종국의 합류에 대해 “전통적인 엔터테인먼트의 경계를 넘어, 기술과 예술이 융합된 AI 엔터테크로 새로운 미래를 제시하고자 하는 갤럭시코퍼레이션의 비전과도 맞닿아 있다”고 설명했다.

한편, 김종국은 지난 5일 서울 강남구에 위치한 호텔에서 결혼식을 올렸다. 예식은 비연예인인 신부를 배려해 가족과 가까운 지인만 초대해 비공개로 진행됐고, 사회는 유재석이 맡았다.

김종국은 소속사 이적과 함께 데뷔 30주년 앨범과 콘서트를 준비 중이다.

