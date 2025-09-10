소비자들이 메뉴명 정했다…BBQ의 ‘집단치성’ 인기투표 결과는

제너시스BBQ 그룹은 창사 30주년을 기념해 소비자들과 함께한다는 취지로 진행한 네이밍 이벤트 ‘BBQ 집단치성 콘테스트’ 수상작을 10일 발표했다. BBQ 제공

제너시스BBQ 그룹은 창사 30주년을 기념해 소비자들과 함께한다는 취지로 진행한 네이밍 이벤트 ‘BBQ 집단치성 콘테스트’ 수상작을 10일 발표했다.

앞서 지난달 11~24일 진행된 이벤트에는 총 11만4926건의 참여작이 접수됐고, 2만5548명이 온라인 투표에 참여해 그 열기를 증명했다.

고다·체다 등 치즈 네 가지와 요거트 등으로 구성할 프리미엄 치킨의 신메뉴명을 두고 열띤 경쟁이 펼쳐진 가운데, 인기 투표에서 1위를 차지한 ‘존재감최상’은 1702표를 받은 ‘요거체고다치킨’이 선정됐다.

누리꾼의 눈길을 끄는 재치 있는 아이디어를 보여준 ‘상상그이상’에는 ‘요거좀치네’가 선정됐으며, 최종 선정작 ‘치명상’은 조만간 출시되는 신메뉴와 함께 공개될 예정이다.

‘치명상’ 수상자에게는 상금 1000만원과 매달 4회, 1년간 신메뉴를 맛볼 수 있는 ‘치킨연금’이 주어진다. ‘존재감최상’과 ‘상상그이상’ 수상자에게는 각각 200만원과 100만원이 상금으로 주어진다. 투표 참여자 50명과 인기 순위 TOP 50에 오른 참가자 50명에게는 황금올리브치킨이 증정되는 등 풍성한 혜택을 제공한다.

BBQ 관계자는 “소비자들의 열정과 창의성이 담긴 아이디어가 더해진 만큼 출시를 준비 중인 신메뉴가 앞으로 고객들의 큰 사랑을 받게 될 것으로 기대한다”고 말했다.

