“AI·ICT 융합, 방산 메가클러스터 구축”…경과원 ‘방위산업 동향’ 보고서 발간

전국에서 두 번째로 많은 방위산업체가 밀집한 경기도는 어떤 전략적 선택을 해야 할까.

경기도경제과학진흥원은 이 같은 질문에 답하기 위해 ‘방위산업 동향과 경기도 시사점’ 보고서를 발간했다고 10일 밝혔다. 이번 보고서 발간은 경과원이 매년 5차례 산업·경제·신기술 현안을 다루는 책자를 내는 작업 가운데 하나다.

경과원에 따르면 현재 도내에는 정부 지정 방산업체 85개 중 16개가 성남, 안양 등에 둥지를 틀고 있다. 아울러 인공지능(AI), 정보통신기술(ICT), 소재·부품·장비(소부장) 기업과 스타트업, 군부대 등이 함께 몰려 있어 융복합 시너지 창출에 유리한 조건을 갖췄다.

경기도경제과학진흥원이 발간한 ‘방위산업 동향과 경기도 시사점’ 보고서.

이번 보고서는 방위산업이 단순한 무기 생산을 넘어 고용 창출과 첨단기술 확산을 견인하는 전략 산업으로 떠오른 상황을 분석했다. 그러면서 글로벌 지정학적 위기 심화와 공급망 재편 속에서 도가 미래 전략 산업의 중심지로 도약하기 위한 방향성을 제시했다.

보고서는 경기도가 방위산업을 미래 전략 산업으로 육성하기 위해 △AI·소프트웨어 기술 융합을 통한 방산 첨단화 △AI 기반 연구개발 중심의 혁신클러스터 조성 △경기 북부 지역 방위산업 육성 △방산 메가클러스터 구축 등 도 차원의 체계적 전략 마련이 요구된다고 밝혔다.

세계 방위비 지출은 지난해 2조6765억 달러로 최근 10년간 연평균 3.3%씩 성장세를 보였다. 특히 한국은 2022년 173억 달러, 2023년 135억 달러, 지난해 95억 달러 규모의 관련 수출을 기록하며 세계 9위권 방산 수출국으로 자리매김했다.

경과원은 이번 보고서 발표를 계기로 방위산업뿐 아니라 AI, 반도체, 바이오, 모빌리티 등 첨단산업 분야 연구를 지속해서 추진해 도의 정책 기반 마련에 도움을 줄 계획이다.

현창하 경과원 미래신산업부문 상임이사는 “방위산업은 안보와 경제를 동시에 뒷받침하는 전략 산업으로 경기도는 AI·ICT 강점을 살려 방위산업 혁신의 중심지가 될 수 있다”며 “도 차원의 전략적 정책 수립과 클러스터 육성을 통해 글로벌 경쟁력을 갖춘 방산 생태계를 구축해야 한다”고 조언했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지