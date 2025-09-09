경기관광공사 ‘연천 오감만족 팸투어’…인플루언서 SNS 홍보

경기관광공사가 연천군에서 ‘오감만족 연천 여행 팸투어’를 진행했다고 9일 밝혔다.

행사에는 끼투어 기자단, 블로거, 인스타그래머 등이 참여해 신규 관광지를 체험하고 온라인 콘텐츠로 확산하는 역할을 맡았다.

경기관광공사의 팸투어.

이들은 선사 유적지 체험, 문화벽돌공장 미디어아트, 연천양조장 동동주 체험, 댑싸리 공원 방문 등 연천의 다양한 매력을 경험했다. 선사 유적지에선 바비큐 시식 체험을 했고, 은대리 문화벽돌공장에서는 연천의 향과 소리를 담은 미디어아트를 관람했다. 또 연천양조장에서 율무로 만든 동동주 양조를 경험한 뒤 한옥 카페에서 차를 마셨다.

이날 공사는 인스타그램 라이브 방송을 통해 경기도 가을 축제와 명소를 동시에 소개했다.

참가자들이 제작한 콘텐츠는 공사 누리집 ‘경기관광플랫폼’과 사회관계망서비스(SNS)에 올려져 연천의 맛과 멋을 알리게 된다.

경기관광공사 관계자는 “경기 북부 관광 활성화에 역점을 뒀다”고 설명했다.

