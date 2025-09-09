권성동 체포동의안 11일 국회 표결 유력

김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 국민의힘 권성동 의원에 대해 청구한 체포동의안이 9일 국회에 보고됐다. 특검은 권 의원이 세계평화통일가정연합(통일교)으로부터 불법 정치자금을 수수한 혐의를 “국정농단의 발단”이라며 구속 수사 필요성을 강조했다.



법조계에 따르면 이날 국회 본회의에서 권 의원에 대한 체포동의안이 보고됐고, 표결은 11일 이뤄질 전망이다. 체포동의안은 본회의에 보고된 때부터 24시간 이후, 72시간 이내에 표결에 부쳐야 한다. 10일 본회의에선 국민의힘 교섭단체 대표 연설이 잡혀 있어 11일이 유력하다. 체포동의안은 재적 의원 과반 출석에 출석 의원 과반이 찬성하면 가결된다. 가결 시 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 기일이 잡히고, 부결될 경우 법원은 심문 없이 영장을 기각한다.

국민의힘 권성동 의원이 9일 국회 본회의에 출석해 자신에 대한 체포동의안 보고를 청취하고 있다. 이재문 기자

특검은 국회에 보낸 체포동의요구서에서 “정치권력과 종교단체가 결탁해 대한민국의 국정을 농단하고, 선거에 개입하며 사법 질서를 교란한 사건의 모든 발단은 국회의원으로서 청렴의무를 위배한 피의자의 불법 정치자금 수수”라며 “죄질이 극히 불량하다”고 지적했다. 체포동의요구서에는 권 의원이 증거를 인멸할 우려가 크기 때문에 구속해야 한다는 주장도 담겼다.



권 의원은 2022년 1월5일 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 교단 지원 청탁과 함께 불법 정치자금 1억원을 수수한 혐의를 받는다. 특검은 지난달 28일 권 의원에 대한 구속영장을 청구했다.



특검은 윤석열 전 대통령 부인 김건희씨의 ‘서희건설 매관매직’ 의혹 관련 참고인 신분으로 한덕수 전 국무총리를, ‘공천개입’ 의혹 관련 피의자 신분으로 김상민 전 부장검사를 각각 불러 조사하는 등 여죄 수사도 이어갔다.



김씨가 국가유산이자 유네스코 세계유산인 종묘에서 지인들과 사적인 차담회를 가졌다는 의혹 수사도 본격화했다. 특검은 현재까지 종묘 관리소장 등 공무원들을 조사했고, 12일엔 김씨를 수행한 유경옥 전 대통령실 행정관을 소환한다.

