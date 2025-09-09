경북문화관광공사, 9월 경북여행지 '문경' 선정… '개미취 축제' 눈길

경북문화관광공사는 매월 소개하는 '사진으로 만나는 경북 여행' 시리즈의 9월 추천 장소로 문경 봉천사와 봉명산 출렁다리, 오미자테마터널을 각각 선정했다고 9일 밝혔다.

문경 봉천사를 찾은 관광객이 개미취 군락 안에서 사진을 촬영하고 있다. 경북문화관광공사 제공

문경 봉천사는 조용하고 아늑한 산사로, 그 자체로도 힐링을 선사하지만 9월이 되면 '개미취 축제'가 열려 더욱 다채로운 매력을 선보인다.

개미취는 9월 중순경 절정을 이루며, 수천 송이 꽃들이 만들어내는 장관은 마치 '보랏빛 카펫'을 걷는 듯한 착각을 불러일으킨다.

대충 찍어도 인생샷을 건질 수 있어 가족 단위 관광객뿐 아니라 연인, 사진 애호가들의 방문이 줄을 잇는다.

경내를 비롯한 주변 산기슭에는 자줏빛 개미취가 산사의 고요한 분위기와 어우러져 이국적인 풍경을 연출한다.

문경 봉명산 출렁다리. 경북문화관광공사 제공

개미취 향기를 따라 걷다 보면 가까운 곳에 위치한 봉명산 출렁다리를 만날 수 있다.

최근 문경의 새로운 랜드마크로 떠오른 이 출렁다리는 봉명산 능선 사이를 연결하는 구조물로, 길이 120m, 높이 약 30m에 달한다.

출렁다리 위에서는 문경 시가지와 가은읍 일대의 풍경이 탁 트인 파노라마처럼 펼쳐지며, 날씨 좋은 날에는 멀리 단양 방향 산맥까지 조망할 수 있다.

또한 출렁다리를 중심으로 한 둘레길도 조성된 만큼 가볍게 트레킹을 즐기기에도 제격이다.

문경은 전국 오미자 생산량의 60% 이상을 차지하는 대표적인 오미자 산지다.

문경 오미자 테마 터널. 경북문화관광공사 제공

이 문경 오미자의 매력을 색다르게 즐길 수 있는 장소가 바로 '오미자테마터널'이다.

폐터널을 개조해 만든 이 체험형 관광지는 총 길이 500m 규모로, 실내 온도는 연중 15~17도를 유지해 늦여름의 더위와 가을의 햇살을 피할 수 있는 시원한 쉼터다.

내부에는 오미자 역사관, 오미자 음료 시음존, 오미자 족욕 체험, 그리고 오미자 가공품 판매관까지 다채로운 콘텐츠가 마련돼 있어 아이들과 함께하는 가족 여행객에게도 인기가 높다.

지역 핸드메이드 공예 상점도 있어 여행의 소소한 기념품을 찾기에도 안성맞춤이다.

여행의 즐거움은 결국 '먹는 즐거움'으로 완성된다.

문경은 먹거리도 풍성하다.

대표적인 향토 음식인 약돌한우는 문경의 깨끗한 자연과 약초를 먹고 자란 한우로, 그 육질과 풍미가 일품이다. 가은시장, 문경시내 등지에서 합리적인 가격으로 구이, 육회, 전골 등 다양한 방식으로 즐길 수 있다.

문경 오미자청 삼겹살도 별미로 꼽힌다.

새콤달콤한 오미자청으로 숙성시킨 삼겹살은 잡내 없이 부드러우며, 고소함과 상큼함이 어우러져 특별한 맛을 자아낸다.

김남일 공사 사장은 "선선한 가을바람이 찾아오는 9월, 문경에서 가을의 정취를 오롯이 느끼며, 가족, 친구, 연인들과 좋은 추억과 사진을 많이 가져가시기 바란다"고 말했다.

경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지