[내일날씨] 서울 32도로 가을 ‘늦더위’…남부지방엔 비

수요일인 10일은 전국이 대체로 흐리고 구름이 많은 가운데, 전남·경상·제주에 가끔 비가 내리겠다. 낮 최고 기온은 32도까지 올라 늦더위가 이어질 것으로 예상된다.

9일 기상청에 따르면 10일 한반도는 북한 쪽에서 동해상으로 이동하는 고기압 영향을 받겠으나, 경남과 전남, 제주는 남해상의 정체전선 영향권에 들며 비가 내리겠다.

10일까지 예상 누적 강수량은 대전·충청 남부에 5~10㎜, 세종·충남 북부 5㎜ 안팎, 광주·전남 20~80㎜, 전남 남부에는 100㎜ 이상 내리는 곳이 있겠다. 전북에는 5~50㎜, 부산·울산·경남 20~60㎜(많은 곳 80㎜ 이상), 대구·경북 남부, 울릉도·독도 10~60㎜, 경북 중·북부 5~20㎜, 제주 20~60㎜(많은 곳 80㎜ 이상)가 예보됐다.

전남권과 경남권, 제주에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다. 일부 지역에서는 시간당 30㎜ 내외의 집중호우가 쏟아지겠다.

아침 최저기온은 15~22도, 낮 최고기온은 27~32도로 평년(최저 15~21도, 최고 25~28도)보다 1~4도 높겠다. 제주를 중심으로는 열대야 현상이 나타날 수 있다.

주요 도시별 아침 최저기온은 서울 20도, 인천 21도, 수원 19도, 춘천 16도, 강릉 20도, 청주 19도, 대전 18도, 전주 19도, 광주 20도, 대구 20도, 부산 22도, 제주 25도 등이다.

한낮 최고기온은 서울 32도, 인천 30도, 수원 31도, 춘천 31도, 강릉 30도, 청주 31도, 대전 31도, 전주 31도, 광주 31도, 대구 30도, 부산 29도, 제주 29도 등이다.

수도권과 충남, 전북의 오존 농도는 ‘나쁨’이 예상된다.

