LA 이민자 무작위 단속 허용… 美대법, 트럼프 손 들었다

미국 연방 대법원이 미국 내에서 논란이 거센 정책을 두고 도널드 트럼프 대통령의 손을 들어주는 판결을 잇달아 내놨다. 6대 3 보수 우위의 대법관 구성이 판결에 반영되며 ‘트럼프표 정책’이 법률적 정당성을 확보한 것이다.

지난 6월 미 LA에서 불법이민 단속에 항의하는 시위대와 이를 막아선 주방위군 모습. 연합뉴스

AP통신 등에 따르면 연방 대법원은 8일(현지시간) 이민세관단속국(ICE) 등이 LA 등에서 불법체류자들이 밀집한 곳을 급습해 벌이는 무작위 단속·체포를 계속 진행할 수 있다고 결정했다. 앞서 1심과 2심에서는 이민 당국의 단속이 위헌적이라는 이유로 임시 금지 명령을 내렸지만, 대법원이 뒤집은 것이다. 보수, 진보 대법관 수 그대로 6대 3의 결정이었다. 이 판결로 트럼프 행정부는 기존 방식대로 단속을 일단 이어갈 수 있게 됐다. 이는 긴급 가처분 명령에 대한 결정이며, 본안 소송은 캘리포니아에서 계속 진행 중이다.



LA 지방정부와 시민들은 대법원 판결에 즉각 반발했다. 무차별적 이민 단속의 피해자로 소송에 참여한 원고 페드로 바스케스 페르도모는 성명에서 ICE 요원들이 단속 당시 자신을 왜 검문했는지 설명하지 않았고 영장도 제시하지 않았다면서 대법원의 판단을 비판했다. 캐런 배스 LA 시장도 “이 나라의 최고 법원은 백악관과 복면을 쓴 연방 요원들이 아무런 증거나 영장 없이 앤젤리노(LA시민)들을 인종적으로 차별해 거리에서 붙잡아갈 수 있다고 결정했다”며 “이 결정은 위험할 뿐 아니라 미국적이지 않다. 이 나라 자유의 근간을 위협하는 것”이라고 비판했다.



트럼프 행정부는 쌍수를 들어 환영했다. 팸 본디 법무장관은 이날 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)에서 “또 하나의 거대한 승리”라고 연방 대법원 판결을 환영하며 “이제 ICE는 사법부의 세세한 간섭 없이 캘리포니아에서 순회 단속을 계속 실행할 수 있다”고 밝혔다.

미국 연방대법원 청사. 로이터연합뉴스

연방 대법원은 또 대통령의 미 연방 독립 기구의 위원 해임을 일시 허용하는 결정을 내렸다. 90년 전 굳어진 대법원 판례를 사실상 뒤집은 것이다. 로이터통신에 따르면 존 로버츠 대법원장은 트럼프 대통령이 지난 3월 독과점 규제 및 소비자 보호 기구인 연방거래위원회(FTC)의 민주당 추천 위원인 레베카 슬로터 위원을 “행정부의 우선순위에 부합하지 않는다”는 이유로 해임한 것과 관련, 1심과 2심이 슬로터 위원의 ‘복직 명령’을 내린 것에 대해 ‘행정처분 집행정지’를 결정했다.



하급심은 연방 대법원이 1935년 내린 판례를 근거로 FTC 위원이 정당한 사유 없이 해임되는 것을 방지하는 법적 보호가 미국 헌법에 부합한다고 보았다. 부정행위나 직무태만, 무능 등이 아니면 독립적으로 운영되는 연방 기구 및 기관의 위원을 대통령이 정치적 이유로 해임할 수 없다는 판례에 따른 것이었다. 하지만 연방 대법원은 현재 FTC는 1935년보다 훨씬 더 실질적인 권한을 행사한다는 이유로 대통령이 FTC 위원들을 해고할 수 있다는 트럼프 행정부의 주장을 받아들였다.



하지만 이번 결정이 최종 판결은 아니다. 로버츠 대법원장은 슬로터 위원 측에 다음 주까지 트럼프 행정부의 주장에 답변하라고 요구했다. 슬로터 위원은 재판을 끝까지 이어가겠다는 입장이다. 그는 “양당 독립 기관인 FTC에 의회가 요구하는 투명성과 책임성이 절실히 필요하다는 점이 더욱 분명해졌다”고 목소리를 높였다.

임성균 기자 imsung@segye.com

