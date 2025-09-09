네팔 “SNS 막지 마” 시위대·군경 유혈 충돌

네팔에서 정부의 사회관계망서비스(SNS) 접속 차단에 항의하는 시위대와 경찰이 유혈충돌해 최소 19명이 사망했다.



8일(현지시간) 로이터통신에 따르면 네팔 수도 카트만두에 위치한 의회 청사 주변에서 이날 수만 명이 참가한 대규모 시위가 열렸다. 시위대는 지난주 정부가 유튜브·페이스북·인스타그램·엑스(X) 등 SNS를 무더기로 차단한 것을 강력히 항의하며 “SNS가 아닌 부패를 척결하라”고 촉구했다.

정부 향해 분노 쏟아내는 Z세대 8일(현지시간) 네팔 수도 카트만두 의회 청사 주변에서 열린 시위에서 시민들이 정부의 사회관계망서비스(SNS) 금지 조치를 규탄하는 구호를 외치고 있다. 이날 경찰과 수만명의 시위대가 유혈충돌하면서 최소 19명이 사망했다. 카트만두=AFP연합뉴스

일부 시위대는 경찰이 친 바리케이드를 뚫고 의회 난입을 시도했으며 구급차에 불을 질렀다. 이에 경찰은 최루탄과 물대포, 고무탄을 쏘며 진압을 시도했고 결국 사상자 발생으로 이어졌다.



이날 카트만두 일대에는 통행금지령이 내려지고 군 병력이 투입되기도 했다.



사망자 중 7명과 부상자 수십 명은 카트만두 중심부의 네팔 주요 병원인 국립외상센터로 이송됐다. 현지 의료진은 “많은 사람이 중태이며 머리와 가슴에 총을 맞은 것으로 보인다”고 AP통신에 밝혔다.



카트만두의 대규모 시위는 이날 밤늦게 일단 진정됐지만, 네팔 서부 포카라 등 각지에서도 비슷한 시위가 열렸다고 경찰은 전했다. 참가자 상당수가 20세 또는 더 어린 청소년이었고, 일부는 교복을 입고 거리로 시위에 나섰다고 로이터는 전했다. 이에 주최 측은 이번 시위를 ‘Z세대의 시위’라고 밝혔다.



지난 5일 네팔 정부는 당국에 등록하지 않은 26개 SNS의 접속을 차단했고, 이에 많은 Z세대들이 정부에 대해 분노를 쏟아내고 있다. 특히 이번 차단 대상에서 제외된 틱톡에서는 호화로운 생활을 과시하는 네팔 고위층 자녀들의 모습을 담은 영상이 빠르게 퍼지고 있다고 AFP는 전했다.

