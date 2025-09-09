李대통령 “물가 불안 반드시 해소… 유통 구조 개혁해야”

이재명 대통령이 9일 국무회의에서 민생경제 회복방안에 대해 논의했다. 이 대통령은 장바구니 물가로 비롯되는 양극화와 불평등을 지적했고, 그 원인 중 하나인 유통 구조 개혁도 주문했다. 이 대통령은 또 ‘국민성장펀드’의 출범으로 인공지능(AI) 분야의 성장을 뒷받침하고, 성장의 과실도 모두가 나눌 수 있어야 한다고 강조했다.



이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 “우리 경제의 필수 과제라고 할 수 있는 민생 안정을 위해서는 구조적인 장바구니 물가 불안이 반드시 해소되어야 한다”고 말했다. 이 대통령은 “실제 복잡한 유통 구조 등 여러 요인 때문에 우리의 식료품 물가는 경제협력개발기구(OECD) 평균보다 무려 50% 가까이 높다고 한다”며 “같은 고물가라도 그 충격은 취약계층에게 더 클 수밖에 없고, 이는 양극화와 불평등을 심화시키게 된다”고 과감한 물가 대책을 주문했다.

의사봉 두드리는 李대통령 이재명 대통령이 5일 서울 용산 대통령실에서 열린 제41회 국무회의를 주재하며 의사봉을 두드리고 있다.

이 대통령은 또 전날 국가인공지능전략회의가 출범한 점을 거론하며 “미래 경제산업의 핵심 전장이라 할 인공지능 분야에서 우리가 앞서려면 국민, 기업, 정부가 함께 국가적 역량을 총결집해야 한다”며 국제통화기금(IMF) 외환위기를 극복한 금 모으기 운동을 언급하며 “인공지능 세계 3강으로 향하는 길도 우리 국민들이 함께해야 비로소 이룰 수 있다”고 했다. 그러면서 “이를 위한 마중물인 국민성장펀드의 차질 없는 출범에 만전을 기해 주시기를 바란다”며 “지속가능한 성장은 국민이 주도하고 국민경제 전체가 그 과실을 나눌 때야 비로소 가능하다는 점을 다시 한 번 강조드린다”고 덧붙였다.



이 대통령의 주문에 따라 정부는 민생활력제고와 더불어 물가 안정에 총력대응을 기울인다. 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 추석을 앞두고 △성수품 물가안정 △민생부담경감 △지방중심 내수 활성화 등 3가지 분야에 중점을 두고 정책을 추진하겠다고 밝혔다. 성수품 물가 안정은 공급을 중심으로 이뤄진다. 배·무·소·돼지·고등어 등 21개 성수품은 역대 최대 규모인 17만2000t이 공급된다. 또 전통시장에서 성수품을 매입하는 경우와 추석 성수품 선물 세트를 살 경우 최대 50%의 할인 혜택을 받을 수 있도록 정책적인 재정지원을 추진한다.



이외에도 소상공인과 자영업자를 위해 43조2000억원의 자금이 투여되고, 22일부터 4조7000억원 규모의 2차 민생회복 소비쿠폰 정책이 실행된다. 또 소비 인센티브 지방차등 우대도 확대된다. 특별재난지역에 숙박쿠폰을 발행해 혜택을 주는 제도를 통해 관광 활성화를 한다. 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 맞물려 다음 달 29일부터 11월 9일까지 대규모 할인행사도 계획됐다. 이 대통령은 직접 할인행사 시행을 지시한 바 있다.



특히 이 대통령은 이날 연 15.9%의 금리가 적용되는 최저 신용자 대출과 관련해 “너무 잔인하지 않냐”며 대책 마련을 주문했다. 이 대통령은 “서민들, 돈 없는 사람에게 돈을 빌려준다고 하면서 이자율을 15.9%, 경제성장률이 2%도 안 되는 1% 시대에 성장률의 10배가 넘는 이자를 주고 서민들이 살 수 있냐”며 “15%의 이자를 내고 500만원, 1000만원 빌리면 빚을 못 갚을 확률이 높고 신용불량으로 전락하는데 근본적인 대책을 세워야 한다”고 말했다.



이 대통령은 금융시스템이 “대한민국이라고 하는 거대 공동체에 화폐발행권한을 활용해서 돈벌이를 하는 것 아닌가”라며 “사회주의자라고 할지 모르겠는데 금융은 색다르다고 생각한다”고 이자율을 낮출 방안을 강구하라고 했다. 이에 권대영 금융위원회 부위원장은 “서민금융을 위한 특별 기금을 만들어 재정과 민간 금융 간 출연을 안정적으로 하면서 금리 수준을 관리하는 방안을 모색 중”이라고 보고했다.



이 대통령은 또 보수단체의 혐중시위가 이어지고 있는 것과 관련해 “지금 관광객을 늘려야 하는데 특정 국가 관광객을 모욕하는 집회를 하고 있다”며 “관광객을 상대로 물건 팔고 살아보려하는데 깽판을 쳐서 모욕하고, 내쫓는다. 특정 국가 관광객을 모욕해 관계를 악화시키려고”라고 지적했다.



한편 해외 순방 전후로 잠시 중단됐던 ‘타운홀 미팅’도 재개된다. 이 대통령은 12일 강원도에서 도민들과 관광산업 개발을 비롯한 지역 발전 방안에 관해 토론한다. 이 대통령은 이날 자신의 페이스북에 “K문화관광벨트 개발과 글로벌 관광 허브 구축, 지역 균형발전을 위한 혁신 정책까지 도민의 생생한 현장 목소리를 바탕으로 합리적이고 지속 가능한 해법을 만들어 가겠다”며 “대통령과 함께 토론할 200명의 강원특별자치도민을 모신다”고 밝혔다.

