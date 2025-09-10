네이버, 컬리와 손잡고 신선식품 새벽 배송 나서

네이버가 컬리와 손잡고 ‘네이버플러스 스토어’에서 신선식품 새벽 배송 서비스를 시작한다. 충성 고객이 많은 넷플릭스와 컬리에 이어 우버와도 파트너십을 맺는 등 ‘단골력(재방문·재구매)’을 높이기 위한 전략적 제휴를 확대할 계획이다.

네이버는 9일 서울 종로구 네이버스퀘어 종로에서 기자간담회를 열고 이런 내용의 쇼핑 사업 전략을 발표했다. 네이버와 컬리는 각 사의 장점을 녹여낸 ‘컬리N마트’를 선보였다. 네이버는 1000만명이 넘는 것으로 추산되는 멤버십 이용자와 이들의 구매 데이터베이스(DB)를, 컬리는 신선식품 상품 구색과 콜드체인(저온배송) 등 물류 인프라를 연계하는 방식이다.

이번 파트너십을 통해 네이버 스마트스토어(오픈마켓) 인기상품과 컬리 자체브랜드(PB), 신선식품, 생필품을 새벽 배송을 통해 받을 수 있게 됐다. 네이버플러스 멤버십 회원은 2만원 이상 구매 시 무료 배송이 가능하다.

네이버는 컬리와의 협력을 ‘단골력’ 확대 전략 중 하나로 소개했다. 네이버는 3월 출시한 플러스 스토어 애플리케이션(앱) 내 고객 활동성을 높여 재구매와 재방문을 확대하는 데 주력하고 있다. 앱이 나오고 고객의 콘텐츠 탐색 체류시간(10%)과 구매전환율(40%), 구매액(16%), 멤버십 비중(70%)이 모두 올랐는데, 이를 강화해 충성 고객을 넓힐 방침이다.

인공지능(AI)을 활용한 개인화 서비스도 4분기 본격 확대하기로 했다. 구매·검색, 블로그, 카페 활동 이력 등을 종합해 맞춤형 상품을 추천하는 방식이다. 네이버는 8억1000만명가량인 ‘단골’을 내년에 10억명으로 늘리겠다고 밝혔다. 단골은 스마트스토어에 입점한 스토어에서 ‘알림 받기’한 규모를 의미한다.

네이버는 컬리 인수 계획에 대해서는 선을 그었다. 글로벌 택시 플랫폼 ‘우버 택시’와의 새 파트너십도 이달 안에 선보이기로 했다. 네이버 멤버십에 우버 택시 멤버십 ‘우버 원’을 연계할 계획이다. 넷플릭스(콘텐츠)와 컬리(식료품), 우버(모빌리티) 등 로열티를 가진 브랜드와의 제휴를 통해 네이버 생태계를 넓히겠다는 구상이다.

