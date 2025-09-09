정부 전산망 해킹시도 매일 323건…美中발 공격이 전체의 36%

해킹 관련 사진. 게티이미지뱅크

정부 전산망을 겨냥한 해킹 시도가 하루 평균 323건 발생하는 것으로 나타났다. 이는 약 4분 30초마다 한 차례씩 해킹이 시도되는 셈이다.

더불어민주당 한병도 의원이 9일 행정안전부 국가정보자원관리원과 한국지역정보개발원으로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 최근 5년간 정부 전산망 대상 해킹시도는 총 55만100건에 달했다.

국가별 해킹시도는 미국이 12만9112건(23.5%)으로 가장 많았고, 중국이 7만496건(12.8%)으로 뒤를 이었다. 미·중 두 국가에서의 공격이 전체의 36.2%를 차지했다.

이어 한국 4만9261건, 독일 2만7792건, 인도 2만1462건, 러시아 2만638건 등의 순으로 집계됐다.

이에 대해 행안부는 “공격 발원국은 우회 경로를 통해 실제 해커의 소재지와 다를 수 있다”고 설명했다.

공격 유형은 △정보유출 18만6766건(34.0%) △시스템 권한획득 12만2339건(22.2%) △정보수집 11만739건(20.1%) △홈페이지 변조 6만5545건(11.69%) 등으로, 탈취 및 침투형 공격이 전체의 절반 이상을 차지했다.

사이버공격 시도 국가별·유형별 현황표. 한병도 의원실 제공

광역자치단체 전산망을 겨냥한 해킹시도는 최근 5년간 5만7060건 이뤄졌다. 그 중 강원도가 8676건으로 전체의 약 15.2%를 차지하며 단일 시·도 기준 최다 공격을 받았다. 이는 수도권(서울·경기·인천) 합계 9928건에 근접한 수치다.

이어 △경남 5493건 △경기 5463건 △전남 4441건 △대전 4212건 순으로 나타났다.

한 의원은 “사이버안보가 곧 국가안보이면서 국민안전”이라며 “강원 등 지자체가 수도권 못지않은 공격을 받고 있는 만큼 보안 인프라와 관제체계의 지역 편차가 없도록 살펴야 한다”고 지적했다.

그러면서 “고위험 유형을 정밀 분류해 선제적으로 차단하는 등 상시 모니터링을 강화해야 한다”고 강조했다.

국윤진 기자 soup@segye.com

