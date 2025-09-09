‘그때 그 시절’ 이 배우, 어디서 뭐하나 봤더니

결혼과 동시에 활동을 중단한 배우 서민정이 오랜만에 근황을 전했다. 서민정 SNS 캡처

아직도 ‘그때 그 시절’ 예능과 드라마를 그리워하는 대중이 많다.

여전히 ‘거침없이 하이킥(이하 ‘하이킥’)’, ‘무한도전’ 등 한 시대를 풍미했던 레전드 프로그램들은 시간이 지나도 변함없는 향수와 감동으로 대중들의 기억 속에 회자되고 있다. 이 중 큰 인기몰이를 했던 ‘하이킥 서선생’ 서민정의 근황이 포착돼 시선을 모았다.

2007년 MBC 시트콤 ‘거침없이 하이킥’ 이후 결혼과 동시에 연예계를 떠난 배우 서민정은 8일 자신의 SNS를 통해 오랜만에 팬들과 소통에 나섰다. 재미교포 치과의사 남편을 따라 미국에 거주 중인 그는 가끔 SNS를 통해서만 근황을 전하고 있다.

그는 “5am”이라는 짧은 문구와 함께 자신의 모습을 담은 사진 한장을 게시했다. 사진 속 서민정은 46세라는 나이가 믿기지 않을 정도로 ‘거침없이 하이킥’ 때와 똑같은 모습으로 네티즌들의 놀라움을 자아냈다. 특유의 러블리한 미소와 밝은 분위기를 자랑하는 그는 17세 딸을 둔 학부모라고 밝혀 또 한 번 놀라움을 샀다.

그는 여전한 미모를 뽐내며 아이스하키 경기장에 방문한 모습이었다. 서민정 SNS 캡처

서민정은 새벽부터 아이스하키 경기장을 찾은 모습이었다. 이후 선착장에 들러 식사를 하고 반려견 산책까지 시키는 일상을 공유하며 그의 부지런함을 자랑했다.

서민정은 2020년 KBS2 예능 ‘신상출시 편스토랑’ 정일우 편에서 깜짝 영상 편지로 잠깐 등장해 눈길을 끌었지만, 이후 별다른 방송 활동 없이 조용한 행보로 팬들의 아쉬움과 그리움을 더했다.

지난 7월에는 활동을 중단한 지 오랜 시간이 지났음에도 자신을 기억하는 ‘하이킥’ 팬들에게 고마움을 장문의 글로 표현해 화제를 모았다.

서민정은 “‘하이킥’ 시작한 게 벌써 20년이 돼간다. 2주 전부터 하이킥 보신다는 분들의 연락이 종종 오는데, 순간 너무 감사하더라. 20년간 얼마나 많은 드라마와 영화, 콘텐츠들이 쏟아지는데 아직도 ‘하이킥’을 찾아봐 주시고 그 안에 한 사람인 저도 기억해주셔서 너무 가슴이 뭉클했다”며 진심 어린 감사를 표했다.

아직까지도 대중들은 ‘하이킥’을 찾아보며 향수를 느낀다. 서민정 SNS 캡처

이어 그는 “어떤 분들은 하이킥 때 모습이 지금의 저인 줄 알고 실망하실까 걱정도 된다. 어제 뉴욕에서 학생분들이 알아봐 주시는데 변한 모습에 실망할까 봐 고개로만 인사했다. 너무 죄송했다”며 뉴욕에서도 여전히 팬들은 그를 기억하고 있음을 알렸다.

마지막으로 서민정은 “이렇게 꾸준히 안부 물어봐 주셔서 정말 많이 감사하다. 항상 행복하시라”라고 말하며 벅찬 감정을 전했다.

네티즌들은 종종 전하는 그의 근황에 “하이킥은 레전드다. 저의 중학교 시절을 행복하게 해줬다”, “여전히 너무 사랑스럽다. 종종 방송 출연도 해줬으면 좋겠다”, “그때 그 시절이 떠올라 매번 하이킥을 찾게 된다” 등의 응원 댓글을 남기며 반가움을 표했다.

서혜주 온라인 뉴스 기자 hyejudy@segye.com

