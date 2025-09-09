부산, 글로벌허브도시 도약 잰걸음

부산시가 중국 상하이시와 관광·바이오 투자 협약을 체결하며, 실질적인 협력을 강화하고 있다. 두 도시는 1993년 8월 자매결연을 체결한 이후 △청소년 바둑 교류대회 △청년 예술가 교류사업 △부산-상하이 합동 음악회 △부산-상하이 영화전 등 문화·예술 분야 교류와, 경제·물류·금융 분야 협력 등 다양한 분야에서 실질적인 교류를 이어오고 있다.

9일 부산시에 따르면 박형준 시장이 전날 상하이 시청을 찾아 궁정(龚正) 시장과 면담하고, ‘부산-상하이 자매도시 관계강화 공동선언문’에 서명했다.

박형준 시장(왼쪽)이 궁정 상하이 시장과 자매도시 관계강화 공동선언 이후 기념촬영을 하고 있다.

궁정 시장은 최근 상하이의 발전 상황과 주요 정책을 소개하며 도시 발전 경험을 나눴다. 박 시장도 부산의 비전과 전략을 설명하며 두 도시가 공통의 도전과제를 안고 있는 만큼 상호 협력을 통해 더 큰 동반 시너지 효과를 낼 수 있다고 강조했다.

두 시장은 올해 자매결연 32주년을 맞아 관계강화 공동선언을 통해 문화·관광·경제 등 기존 협력 분야를 더욱 발전시키고, 디지털경제·노인복지·시민안전 등 신성장 분야에서 구체적인 협력 방안을 모색하며 정보 공유와 인적 교류를 확대하기로 했다.

특히 관광 분야에서 더 구체적인 협력 의제가 논의됐다. 양측은 부산과 상하이가 모두 세계적 관광도시로 성장하고 있는 점을 강조하며, 상호 관광객 유치 확대 및 공동 마케팅 추진 등에 합의했다. 또 양 도시는 앞으로 개최하는 대규모 국제행사에 상호 적극적으로 참여하며, 지속 가능하고 실질적인 협력 관계를 구축해 나가기로 합의했다.

박형준 시장(왼쪽)과 쑨제 트립닷컴그룹 수석 최고경영자가 관광교류 협력 강화 MOU를 체결하고, 기념촬영을 하고 있다. 부산시 제공

박 시장은 오후 일정으로 글로벌 온라인여행플랫폼(OTA) ‘트립닷컴그룹’ 본사를 찾아 관광교류 협력 강화를 위한 업무협약을 체결하고, 부산 관광의 글로벌 영향력 제고 및 관광객 유치 확대를 위한 구체적인 협력 방안을 논의했다. 이어 글로벌 주요 거점에 다수의 세포배양배지 생산기지와 연구개발(R&D)센터를 구축 중인 현지 바이오 기업 TOB, ㈜K셀바이오사이언스와 상호 협력을 내용으로 하는 3자 간 투자유치 업무협약을 체결했다.

이번 투자협약을 통해 공장 건설과 생산체계 구축으로 부산의 바이오 소·부·장 산업(바이오산업의 연구개발, ㅔ좆, 생산, 서비스 등 전 단계에 걸친 소재·부품·장비 산업)의 생태계를 마련하고 글로벌 경쟁력을 확보하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대된다.

박 시장은 “상하이 시장과 면담을 통해 양 도시 간 상호 협력 방안을 논의하고, 관계강화 공동선언에 서명함으로써 미래지향적 신성장 동력사업 발굴에 합의하는 등 구체적 성과를 도출했다”면서 “세계 주요 도시와 실질적인 교류·협력을 확대해 글로벌 허브 도시로서 부산의 위상을 더욱 강화해 나가겠다”고 강조했다.

부산=오성택 기자 fivestar@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]