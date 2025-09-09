한국능률협회, ‘동아 콘텐츠 크리에이터’ 3기 성료

사진 제공=한국능률협회

한국능률협회는 고용노동부와 대한상공회의소가 주최하는 ‘2025 미래내일 일경험 사업’의 참여 기업으로서, ‘동아 콘텐츠 크리에이터 과정’ 3기를 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.

‘동아 콘텐츠 크리에이터’ 과정은 언론·미디어·콘텐츠 산업 분야 진출을 희망하는 청년들을 위해 기획된 프로그램이다. 이번 3기 과정은 지난 7월 14일부터 8월 3일까지 3주간 진행됐으며, 현직 언론·미디어 전문가들의 직무 교육과 더불어 현직 멘토와 함께 기획·제작·발표를 경험하는 팀 프로젝트가 포함돼 실무 역량 강화를 목표로 했다.

과정 종료 후 실시한 설문조사에서 참여 청년들은 높은 만족도를 보였다. 특히 91.4%의 청년이 프로그램 참여 전보다 직무 역량이 향상됐다고 응답했으며, 전원이 지인이나 친구에게 해당 과정을 추천하겠다고 답해 프로그램의 효과와 만족도를 입증했다.

우수 수료생에게는 동아일보 입사 지원 시 서류 가산점이 부여되며, 동아일보 DBR 기사 작성 참여 기회와 동아 비즈니스포럼 참여 등 실질적인 현장 경험을 제공받을 예정이다.

한국능률협회 관계자는 “이번 3기 과정은 청년들의 적극적인 참여와 열정 덕분에 성공적으로 마무리될 수 있었다”며 “앞으로도 청년들의 직무 역량 개발을 지원하고, 일경험 프로그램을 다각화·발전시켜 나가겠다”고 전했다.

김정환 기자 hwani89@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]