“금값, 아직도 덜 올랐다”… 신한투자증권 “연말 4000달러 간다”

금값이 사상 최고치를 경신한 가운데, 금은방에 각종 금반지가 진열돼 있다. 뉴스1

사상 최고가를 경신한 국제 금값이 올해 말 온스당 4000달러까지 치솟을 수 있다는 전망이 나왔다. 단순히 ‘금리 인하 기대감’ 때문이 아니라, 세계 경제 질서의 변화와 안전자산 선호라는 구조적 요인이 맞물렸다는 분석이다.

신한투자증권 하건형 연구원은 9일 보고서에서 “달러 약세와 금리 인하 기대가 금값 상승을 도운 건 맞지만, 진짜 동력은 따로 있다”며 “세계 분절화와 금융 불안 속에서 금 매수세는 더 강해질 것”이라고 말했다.

그는 러시아-우크라이나 전쟁 이후 각국 중앙은행의 금 매수 확대, ETF(상장지수펀드)의 신규 매수 참여, 저금리 정책 부작용으로 인한 재정·물가 불안을 핵심 요인으로 꼽았다.

실제 금은 달러가 강세로 돌아선 이후에도 상승세를 이어가고 있다. 하 연구원은 “이런 구조적 요인 덕분에 여전히 10% 이상 추가 상승 여력이 있다”며 “연말 적정 모형가격은 4000달러에 근접한다”고 전망했다.

지난 5일 금 선물 가격은 온스당 3653.3달러, 현물 가격은 3596.6달러까지 오르며 사상 최고치를 새로 썼다. 골드만삭스도 최근 보고서에서 “연준의 독립성이 흔들리면 투자자들이 미국채 대신 금으로 자금을 옮기며 금값이 온스당 5000달러까지 갈 수 있다”고 내다봤다.

양다훈 기자 yangbs@segye.com

