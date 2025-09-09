역대 영수회담은 ‘동상이몽’… 이번엔 충돌없이 끝나 [李대통령·여야 대표 회동]

대통령과 야당 대표의 1대1 만남은 정국을 풀어낼 해법으로 여겨지곤 했다. 주로 야당 대표가 면담을 요구하다 정국 경색을 풀기 위해 대통령이 받아들이는 방식이곤 했다.

지난해 4월 29일 당시 윤석열 대통령과 더불어민주당 이재명 대표가 서울 용산 대통령실에서 만나 악수하고 있다. 뉴시스

성공 사례는 드물다. 권력을 가진 입장에서는 경쟁자의 존재감을 키워줄 필요가 없고, 만난다고 하더라도 동상이몽 속에서 각자의 할 말만 하고 끝나는 경우가 대부분이다.



더불어민주당 이재명 대표는 2022년부터 윤석열 전 대통령과의 단독 회동을 지속해서 요구해왔다. 그러나 윤 전 대통령은 이 대표와의 1:1 면담을 지속적으로 거부해왔다. 이를 놓고 정치권 내에서는 윤 대통령이 검찰 수사를 받고 있는 이 대표를 ‘피의자’로 평가해 만남을 거부한 것 아니냐는 지적이 있어왔다. 윤 대통령은 이 대표 대신 박광온 당시 민주당 원내대표와의 만남도 추진하려다 거절 당하기도 했다.



2년 가까이 이뤄지지 않았던 만남은 2024년 4월 국민의힘이 22대 총선에서 참패하면서 결국 성사됐다. 이 대표는 이 자리에서 준비해온 원고를 15분간 읽었고, 뒤이어진 회동에서도 양측은 이렇다 할 진전을 끌어내지 못했다.



문재인 전 대통령은 자유한국당(국민의힘 전신) 홍준표 대표와 2018년 4월에 만났다. 홍 대표는 문 전 대통령과 여야 대표들 간 청와대 회동에는 불참하면서 양자 회담을 요구해왔다. 문 전 대통령은 이에 응하지 않다가 2018년 남북정상회담을 앞두고 협조를 구하기 위해 홍 대표와의 1대1 만남을 가졌다. 그렇지만 이때도 서로 간 입장차만 확인했을 뿐 구체적인 협치의 모습은 보이지 않았다.

이재명 대통령이 8일 용산 대통령실에서 열린 여야 지도부 오찬 회동에서 국민의힘 장동혁 대표와 대화하고 있다. 대통령실통신사진기자단

기존 사례를 생각해보면 이재명 대통령과 국민의힘 장동혁 대표 간 만남도 큰 기대를 걸기는 어려워 보이지만, 최근의 사례와 몇 가지 다른 점에서 앞으로 협치에 청신호가 켜질 수 있다는 분석도 나온다. 이 대통령의 야당 대표와의 만남은 취임 100일도 지나기 전에 이뤄졌다. 정부 입장에서도 한·일, 한·미 정상회담의 성과를 공유하고 협조를 구해야 하는 현안이 있었지만 이 대통령 쪽에서 장 대표 측에 먼저 만남을 제의했다.



회담의 분위기도 크게 나쁘지 않은 기류가 나타났다. 민주당 정청래 대표와 장 대표 그리고 이 대통령이 손을 잡으며 함께 웃었고, 양당 수석대변인도 함께 브리핑하며 최소한 결렬과 파국의 분위기는 만들지 않았다.



역대 대통령과 야당 대표간 일 대 일 회담 중 성공적인 사례는 김대중 전 대통령과 이회창 전 한나라당 총재와의 회담이 꼽힌다. 김 전 대통령은 임기 중 7차례 이 전 총재와 만나 막혀있던 정국을 뚫었고 두 사람은 의약분업등에서 합의안을 만든 바 있다.

최우석 기자 dol@segye.com

