오감으로 체험하는 한국 전통문화… 전주시, ‘한국문화원형 콘텐츠 체험 전시관’ 착공

전북 전주 옛 종합경기장 부지에 한국 전통문화를 현대적으로 재해석해 전시·체험할 수 있는 ‘한국문화원형 콘텐츠 체험 전시관’ 건립 사업이 본격화됐다. 전주시는 8일 덕진동 옛 전주종합경기장 야구장 부지에서 한국문화원형 콘텐츠체험 전시관 착공식을 열고 본격적인 건립 공사에 돌입했다.

한국문화원형 콘텐츠 체험 전시관은 국비 247억원을 포함해 총 403억원을 들여 지하 1층~지상 2층(연면적 7367㎡) 규모로 2027년까지 건립된다. 지하 1층에는 공공 제작 콘텐츠를 체험할 수 있는 주제전시관과 국내 우수 미디어 콘텐츠를 선보이는 기획전시실, 몰입영상관(5면)이 들어선다. 1층에는 매표소와 카페, 2층에는 사무공간과 콘텐츠 제작지원실이 마련된다. 특히 기존 시각 중심의 미디어 체험을 넘어 청각·촉각·후각·미각까지 오감을 아우르는 공감각적 몰입 콘텐츠를 선보여 관람객이 직접 참여하고 체험할 수 있는 새로운 문화 경험의 장을 제공할 예정이다.

전주시는 전시관이 완공되면 시민과 관광객에게는 매력적인 체험 공간으로, 창작자에게는 새로운 영감을 제공하는 복합 문화 플랫폼이 될 것으로 기대한다. 또 전주종합경기장 마이스(MICE: 회의·포상관광·컨벤션·전시) 복합단지 내 첫 번째 문화시설로 자리해 향후 건립될 전주시립미술관과 함께 국제회의·전시·관광을 연계하는 마이스 산업 발전의 거점 역할을 할 전망이다.

8일 전북 던주시 덕진동 옛 전주종합경기장 야구장 부지에서 열린 한국문화원형 콘텐츠체험 전시관 착공식에서 우범기(왼쪽 8번째) 전주시장 등 주요 참석자들이 시삽을 하고 있다. 전주시 제공

우범기 전주시장은 “K컬처 열풍으로 한국적인 콘텐츠를 현대적으로 재해석해 세계인의 마음을 사로잡고 있다”며 “전시관이 전주의 문화적 위상을 높이고 지역 경제에 활력을 불어넣는 전환점이 될 것”이라고 말했다.

전주=김동욱 기자 kdw7636@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]