네이버, 10일부터 새 블로그 홈 선보여

네이버가 이달 10일 이웃 관계, 관심사를 바탕으로 인공지능(AI) 기반 개인화 추천을 강화한 새로운 블로그 홈을 선보인다고 8일 밝혔다.



기존에는 이웃이 최근 올린 게시글만 모아 제공했다면 앞으로는 새 글뿐 아니라 이용자의 관심사와 이웃 관계를 반영한 콘텐츠도 함께 추천한다. 이웃의 인기글, 최근 방문했던 블로그의 글 중 관심을 가질 만한 글, 유사한 관심사를 가진 이용자들이 많이 본 글 등을 만나볼 수 있다.



이용자가 더 활발하게 소통하는 이웃의 글을 우선 살펴볼 수 있는 관계도순 정렬 기능도 도입한다. 해당 기능은 일부 사용자를 대상으로 두 가지 안을 시험하는 AB테스트를 거쳐 단계적으로 확대 적용할 계획이다.



홈 개편과 함께 주제별?연령별 게시글을 추천하는 ‘추천탭’에 연내 개인 맞춤형 추천 기술을 더하는 등 발견·탐색 경험도 한층 강화한다. 블로그에서 주목받고 있는 콘텐츠와 블로거, 트렌드를 한눈에 살펴볼 수 있는 탭도 신설한다.



소통 기능도 확대한다. 10일부터 블로그 게시글에 더 다양한 반응을 남길 수 있도록 공감 이모티콘을 기존 좋아요(하트)에 더해 ‘웃겨요’, ‘놀라워요’ 등 6종으로 확대한다. 이 밖에 블로그 메인에 추가할 수 있는 Q&A, 투표 등 위젯 기능도 출시할 예정이다.

윤선영 기자 sunnyday702@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]