코치, 무신사 스토어 성수 대림창고서 팝업스토어 오픈

뉴욕 익스프레시브 브랜드 코치가 서울 성수동에 위치한 무신사 스토어 성수@대림창고에 ‘코치 무신사 팝업스토어’를 오픈했다고 8일 밝혔다.

코치는 2024년 봄 컬렉션 활동의 일환으로 지난 해 4월 오픈한 ‘코치 성수 팝업’의 성공에 힘입어 올해에는 국내 최대 패션 플랫폼 무신사와의 협업을 진행하게 됐다.

코치는 이번 협업을 통해 다시 한 번 젠지 소비자와의 밀접한 교감을 이어가며, 흥미롭고 다채로운 쇼핑 경험을 선사할 예정이다. 코치가 추구하는 진정한 ‘나 자신을 나답게 표현’하는 ‘Carry All Your Expression’을 중심으로 방문객들이 자신만의 방식으로 정체성의 다양한 면모와 개성, 스타일을 자유롭게 드러내며, 독창적이고 기억에 남는 경험을 누릴 수 있도록 했다.

‘코치 무신사 팝업’에서는 코치의 아이코닉한 태비백을 비롯해 러브드 레더 시리즈 등 코치 2025 가을 컬렉션의 다양한 제품들을 만나 볼 수 있다. 특히, 팝업 중앙에는 코치 태비백 실루엣에서 영감을 받은 대형 태비백 오브제와 브랜드 대표 마스코트 ‘렉시’ 오브제가 자리해, 코치 특유의 독창적인 감성과 역동적인 에너지를 동시에 선사한다.

또 코치만의 특별한 커스터마이징 프로그램도 마련됐다. 코치 무신사 팝업에서 제품 구매 시 빅 모노그래밍 행택 드로잉 이벤트에 참여가 가능하다. 이 외 코치 제품을 꾸밀 수 있는 코치 꾸미기 스티커 세트, 럭키 쿠키 증정 등 다양한 즐길거리가 제공된다. 이번 팝업은 오는 9월 17일까지 운영될 예정이다.

박윤희 기자 pyh@segye.com

