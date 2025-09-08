과기부총리 직제 18년 만에 부활

2008년 폐지된 과학기술부총리 직제가 18년 만에 부활한다. 신설된 과기부총리는 배경훈 과학기술정보통신부 장관이 겸임하며 과학기술과 인공지능(AI) 업무를 총괄 조정하게 된다.



7일 행정안전부가 발표한 ‘정부조직 개편방안’과 고위당정협의 결과에 따르면 과기정통부는 기능이 강화된다. 1998년 과학기술처 개편을 통해 출범한 과학기술부는 2004년 5년 만에 부총리 부처로 승격됐으나 2008년 교육과학기술부에 통합됐고 과기부총리 직제도 폐지됐다. 2013년 교육부와 분리된 과기부는 옛 정보통신부 기능과 통합해 미래창조과학부터 기능을 확대해 재탄생했고 2017년 7월 과기정통부로 현재 모습을 갖췄다.

윤호중 행정안전부 장관과 한정애 더불어민주당 정책위의장이 7일 서울 종로구 정부서울청사에서 제3차 고위당정협의회 결과 브리핑을 하고 있다. 뉴스1

이후 부총리제 부활을 기대해온 과기정통부는 이재명 대통령이 취임 전 공약했던 과기부총리 부활이란 오랜 소원을 이번에 해결했다. 사회부총리가 폐지되면서 과기부총리는 기획재정부 경제부총리와 함께 양대 부총리 부처로 위상이 강화됐다. 이 대통령이 우리나라를 AI 3대 강국(G3)으로 육성하겠다는 목표를 세운 데다 과기정통부가 과학기술 역량 강화를 위해 연구개발(R&D) 예산도 역대 최대인 35조3000억원으로 편성한 만큼 AI 기술 성장과 국가 신성장 동력 강화에 초점을 맞춘 정책적 지원이 더 탄탄해질 것으로 관측된다.



이재명정부가 내년 AI 육성에 투입하려는 예산은 전 부처를 통틀어 올해 3조3000억원의 3배 이상인 10조1000억원이다. 정부는 지난 4일 대통령 소속 국가인공지능전략위원회를 개편하며 이 대통령이 위원장을 맡고 AI 비전 조망 및 생태계 조성을 위한 핵심 정책을 조율하는 거버넌스 기구로 삼겠다고 밝혔다. 부위원장은 상근부위원장 1인을 포함, 경제부총리와 과기부 장관까지 3인을 두는 안이 유력하다. 과기부총리로 과기정통부 장관이 승격되며 두 부총리가 대등하게 국가인공지능전략위원회에서 의견을 개진할 수 있을 것으로 보인다.



과기정통부의 R&D 관련 예산 심의권 및 조정 권한도 강화될 것으로 전망된다. 주요 R&D 사업이 부처를 넘나드는 범부처 형태로 커지고 있고, 이공계 인재 정책 등 과학기술 분야가 부처 간 조정이 필요한 사항도 많은 만큼 과기부총리 도입으로 과기정통부가 이를 총괄할 수 있는 권한을 확보했다는 평가가 나온다. 과기정통부 과학기술혁신본부가 부처별로 산재한 R&D 관련 업무를 총괄할 가능성이 유력하다. 이와 함께 2018년 복원됐다 윤석열정부 들어 사라진 과학기술관계장관회의도 부활할 수 있다는 전망이 제기된다.

박유빈 기자 yb@segye.com

