144만 유튜버 ‘대도서관’, 자택서 숨진 채 발견

‘대도서관’이라는 이름으로 활동해 온 유튜버 나동현(47)씨가 사망했다.



서울 광진경찰서에 따르면 경찰과 소방 당국은 6일 오전 8시40분쯤 사망한 나씨를 서울 광진구 자택에서 발견했다. 경찰과 소방은 이날 오전 ‘대도서관이 약속시간에 나타나지 않고 연락을 받지 않는다’는 지인 신고를 받고 출동했으나 이미 숨진 상태였다. 현장에서 유서나 타살 혐의점은 발견되지 않은 것으로 확인됐다.



구독자 144만명을 보유한 인기 유튜버 나씨는 2010년대 인터넷방송을 시작한 1세대 인터넷 방송인으로 통한다. 아프리카TV와 유튜브 등 방송 스트리밍 플랫폼에서 게임 방송과 리뷰를 주로 제작했다. 숨지기 이틀 전인 지난 4일에도 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2026 S/S서울패션위크 패션쇼에도 참석했고 신작 게임 방송을 진행하는 등 활발히 활동했다.



나씨는 국내 1인 미디어를 대중화한 상징적인 인물로 꼽혀 왔다. 2016년 방송통신위원회 인터넷문화 정책자문위원을 지냈고, 2018년 대한민국문화연예대상 예능부문 남자신인상을 수상하는 등 대중활동도 이어왔다. 경찰은 지병으로 인한 사망 등 모든 가능성을 열어두고 수사하고 있다.

소진영 기자 solee@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]