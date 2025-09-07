‘조방원(조선·방산·원전)’ 돌풍에… 2025년 코스피 시총 지각변동

올해 들어 국내 증시에서 대형주들의 희비가 엇갈리며 시가총액 상위권이 대거 물갈이된 것으로 나타났다. 미국 도널드 트럼프 행정부 2기 출범 후 친원전 정책과 ‘마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)’ 프로젝트 등으로 조방원(조선·방산·원전) 업종이 강세를 보인 가운데, 전통적 강세 업종인 금융과 자동차 종목은 줄줄이 내리막을 걸었다. 글로벌 이슈에 민감한 업종들이 대거 상승세를 보이면서, 투자자들은 단기 과열에 주의해야 한다는 지적이 나온다.



7일 한국거래소에 따르면 지난 5일 기준 유가증권시장(코스피) 시총 상위 20개 종목 가운데 16개 종목이 지난해 말과 비교해 순위가 바뀌었다. 삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션, 삼성바이오로직스 등 시총 상위 1위부터 4위 종목만이 순위를 유지했다.



상위 20개 종목 중 순위가 가장 많이 오른 종목은 원전 관련 기업인 두산에너빌리티다. 지난해 말 38위에서 이달 11위로 27계단이나 뛰었다. 이 기간 시총은 11조2420억원에서 39조5870억원으로 3.5배가량 불어났고, 올해 들어 주가 상승률은 252%에 달했다. 두산에너빌리티는 도널드 트럼프 미국 대통령 재선 이후 강화된 친원전 정책과 인공지능(AI) 시대의 전력 수요 급증에 힘입어 주가가 상승했다.

두 번째로 순위 상승 폭이 큰 종목은 방산 대장주인 한화에어로스페이스로, 지난해 말 28위에서 5위로 23계단 뛰어오르며 시가총액 ‘톱 5’에 진입했다. 러시아-우크라이나 전쟁으로 유럽의 국방비 확대 기조가 강화되자 수출 증가 기대가 높아지면서 주가가 올해 들어 186% 급등했다.



조선주의 약진도 두드러졌다. 한화오션은 지난해 말 34위에서 올해 14위로, HD한국조선해양은 같은 기간 25위에서 16위로 각각 순위가 크게 상승했다.



반면 금융주는 순위가 연이어 밀려났다. 정부의 세제개편안 발표 이후 배당소득 과세와 은행업권에 대한 규제 우려 등으로 투자자들이 이탈했기 때문이다. KB금융은 지난해 말 9위에서 이달 10위로 1계단 밀려났고, 신한지주는 같은 기간 12위에서 15위로 3계단 떨어졌다. 이와 함께 자동차주도 하락세를 보이며 현대차는 5위에서 8위로, 기아는 7위에서 9위로 각각 순위가 내려갔다. 전기차 수요 둔화와 중국 시장 불확실성 등의 여파로 풀이된다.



코스닥시장에서도 대규모 순위 변동이 일어났다. 시총 상위 20개 종목 중 알테오젠, 에코프로비엠, 에코프로를 제외한 17개 종목의 순위가 교체됐다.



가장 많이 순위가 오른 종목은 에이비엘바이오로, 신약 개발 성과로 지난해 말 30위에서 이달 6위로 24계단 수직으로 상승했다. 비만치료제 관련주인 펩트론 순위도 지난해 말 15위에서 이달 3위로 12계단 올라 두 번째로 많이 올랐으며, 이어 바이오 기업 보로노이가 29위에서 18위로 11계단 상승했다.



올해 국내 증시에서는 ‘조방원’과 바이오 등 새로운 성장 동력을 갖춘 업종이 선전하면서 전통 대형주 중심의 시장 구조가 재편되는 모습을 보이고 있다. 다만, 증권가에서는 이들 업종이 단기 과열 상태라며 신중한 접근이 필요하다는 우려가 나온다.



이경민 대신증권 연구원은 “조선, 방산 등 업종은 단기 과열 상태로 시간적 여유를 두고 변동성을 활용한 분할매수 전략이 유효하다”라고 설명했다. 김중원 현대차증권 연구원은 “올해 원전업종의 밸류에이션(평가가치) 부담이 크게 확대됐는데, 실적 개선은 제한적이라는 점에 유의해야 한다”고 조언했다.

박미영 기자 mypark@segye.com

