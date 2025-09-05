11번가, ‘갤럭시 탭 S11 시리즈’ AI체험단 모집 라이브 방송

SK스퀘어 자회사 11번가(www.11st.co.kr)가 오는 8일 삼성전자의 프리미엄 인공지능(AI) 태블릿 신제품 ‘갤럭시 탭 S11 시리즈’ AI체험단 모집 라이브 방송을 실시한다. 방송을 통해 신제품 실물과 주요 기능을 이커머스 최초로 선보인다.

11번가 제공

‘갤럭시 탭 S11 시리즈’는 역대 갤럭시 탭 시리즈 중 가장 슬림한 디자인에 향상된 AI 성능 등 강력한 스펙으로 주목받고 있는 제품으로, 최상위 모델인 ‘갤럭시 탭 S11 울트라’와 ‘갤럭시 탭 S11’ 2종으로 출시됐다.

11번가는 오는 8일 오전 9시, 이커머스에서 가장 먼저 진행하는 AI체험단 모집 라이브 방송을 통해 신제품 태블릿을 소개하고 갤럭시 AI 기능 시연과 모델 별 특장점 리뷰 등을 선보인다. 구매 고객에게 ‘배달의민족 상품권 3만원권’을 증정하며, 구매인증 고객 20명을 추첨해 ‘스타벅스 아메리카노 기프티콘’을 나눠주는 등 라방 한정 혜택도 다양하게 마련했다.

11번가는 라이브 방송을 시작으로 이날 오후 10시까지 ‘갤럭시 탭 S11 시리즈’ AI체험단 모집을 진행한다.

‘사전 알람 이벤트’를 통해 본 판매용 2만원 할인쿠폰을 미리 발급받아, AI체험단 행사에도 사용할 수 있다. 11페이 결제 시 최대 22개월 무이자 할부가 가능하며, 11페이 포인트 적립 혜택도 제공한다. 11번가의 무료 멤버십 ‘11번가플러스’ 고객은 추가 적립 혜택을 받을 수 있다.

또한, 128GB 구매 시 256GB로, 256GB 구매 시 512GB로 저장용량을 업그레이드해주는 ‘더블업 프로모션’과 정품 액세서리 할인 등 제조사 론칭 혜택도 함께 받아볼 수 있다.

오는 19일까지 포토상품평과 SNS 리뷰를 작성해 미션을 모두 완료한 고객에게는 신세계상품권 10만원을 증정한다. 모델 별 우수 리뷰어 5명씩을 선정해 ‘갤럭시 버즈3’를 경품으로 제공하는 콘테스트에도 참여할 수 있다.

11번가 유승범 디지털/리빙/뷰티담당은 “’갤럭시 탭 S11 시리즈’는 얇고 가벼운 디자인에 강력한 AI 성능을 탑재해, 하반기 태블릿 시장을 이끌 핵심 제품으로 큰 기대를 모으고 있다”라며, “신제품을 가장 먼저, 풍성한 혜택과 함께 만나볼 수 있는 이번 기회를 놓치지 마시길 바란다”고 말했다.

한편 ‘갤럭시 탭 S11 울트라’(Wifi, 256GB∙512GB) 출고가는 각 용량 별로 159만8,300원, 176만7,700원이다. ‘갤럭시 탭 S11’(Wifi, 128GB∙256GB)는 각 99만8,800원, 108만7,900원이다.

김현주 기자 hjk@segye.com

