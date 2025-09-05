국평이 17억원… 8월 서울 아파트 분양가 평당 2000만원 넘었다

지난달 서울 민간 아파트 ㎡당 평균 분양가가 2000만원을 넘어선 것으로 나타났다.

5일 분양평가 전문회사 리얼하우스가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과 올 8월 서울 아파트의 전용면적 기준 ㎡당 분양가는 2007만원으로 집계됐다.

서울 남산에서 바라본 시내 모습. 연합뉴스

이는 7월 대비 2.87%, 작년 동기와 비교해 8.34% 상승한 수치다.

㎡당 분양가는 2021년 8월 1258만원에서 코로나19 대유행 여파로 분양시장이 침체되면서 2022년 8월 1250만원으로 하락했다. 이후 2023년 8월 1430만원, 2024년 8월 1852만원으로 오른 뒤 1년 만에 2000만원을 넘어섰다.

이른바 ‘국민평형’인 84㎡로 환산한 서울 아파트 분양가는 17억원에 육박하는 16억8588만원으로 추정됐다. 실제 최근 12개월간 서울에 공급된 84㎡ 아파트 평균 가격은 19억9934만원으로 이를 웃돌았다.

분양 물량을 보면 송파구 잠실 르엘이 ㎡당 2635만원으로 서울 분양가격 상승을 주도했다. 영등포구 대방역 여의도 더 로드캐슬은 1888만원, 마포구 홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로는 1875만원이다.

지역별 ㎡당 분양가는 전국 평균이 775만원으로 전달에 비해 1.75% 하락했다. 수도권은 1253만원, 5대 광역시와 세종시는 817만원, 기타지방은 563만원이었다.

백소용 기자 swinia@segye.com

