내란특검, 임의제출로 사흘 대치한 ‘국힘 압색’ 마무리…추경호 소환 가시화

내란 특별검사팀(특검 조은석)이 국민의힘에 대한 사흘 간에 걸친 압수수색 시도 끝에 ‘임의제출’ 형식으로 자료를 제공받았다. 특검은 압수물 분석 작업을 마치는 대로 국민의힘 추경호 의원 등에 대한 소환조사에 나설 것으로 보인다.

5일 법조계에 따르면 내란특검은 전날 국민의힘 원내대표실과 원내행정국에 대한 압수수색을 마무리했다. 압수수색은 특검이 제시한 키워드와 날짜 범위에 따라 국민의힘이 직접 자료를 제공하는 식으로 진행됐다.

당초 특검은 해당 장소에 대해 2일부터 압수수색을 시도하며 임의제출이 어렵다는 입장을 견지해 왔다. 다만 법원에서 발부받은 압수수색 영장 기한이 5일까지로 촉박했고, 야당에 대해 물리력을 동원하는 것도 현실적이지 않다는 판단이 반영된 것으로 보인다.

특검은 국민의힘 지도부가 계엄 당일 의원들의 국회 계엄해제 표결 참여를 방해했다는 의혹을 수사하고 있다. 당시 국민의힘 원내대표였던 추 의원은 계엄선포 직후 의원총회 장소를 세 차례 변경했는데, 그 과정에서 국민의힘 의원 108명 중 18명만이 표결에 참여했다. 특검은 추 의원이 윤석열 전 대통령 등의 지시를 받고 표결을 방해한 건 아닌지 들여다보고 있다.

특검은 2일 추경호 의원의 자택과 사무실, 당 행정국 직원 5명에 대해 압수수색을 진행했다. 압수수색 영장에 기재된 혐의는 내란중요임무종사와 직권남용 권리행사방해다. 특검은 포렌식 등 압수물 분석을 거친 후 추 의원에 대한 소환 조사에 나설 것으로 보인다.

특검은 국회 본관에 있었음에도 표결에 참여하지 않은 국민의힘 의원 8명에 대해서도 수사할 방침이다. 박지영 특검보는 3일 브리핑에서 “의사결정이 이뤄지는 과정에 대해 중요 참고인이 될 것 같다”며 “그분들에 대한 수사는 불가피하지 않나 생각이 든다”고 밝혔다. 이와 관련해 특검은 당시 원내대표실에 있었던 조지연 의원도 2일 참고인 신분으로 압수수색한 상태다.

한편 국민의힘 송언석 원내대표는 이날 국회에서 “소위 12·3 계엄 표결 방해 의혹은 물론이고 비상계엄과 관련된 자료 자체가 없었다”며 “특검이 우리 당 사무처 당직자들을 상대로 적법 절차를 지키지 않고 강압적, 불법적으로 압수수색 영장을 집행한 데 대해서는 절대로 용서하지 않고 마지막 끝까지 법적 조치를 취하겠다”고 말했다.

국민의힘은 압수수색 과정을 문제 삼으며 조은석 특검과 수사관 등 9명을 직권남용 혐의로 검찰에 고발했다.

변세현 기자 3hyun@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]