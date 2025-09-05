김건희 특검, ‘이배용 금거북이 매관매직 의혹’ 국가교육위 압수수색…경호처도

김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 이배용 전 국가교육위원장이 김건희씨에게 귀금속을 전달했다는 의혹 관련 5일 국가교육위원회에 대한 압수수색에 나섰다.
특검팀은 이날 오전부터 서울 종로구에 있는 국가교육위원회에 수사관을 보내 교육위원장 사무실과 비서실 등을 압수수색하고 있다. 다만 압수수색 영장에 이 전 위원장은 피의자가 아닌 참고인 신분으로 적힌 것으로 전해졌다.
특검팀은 이 전 위원장이 김씨 측에게 수백만원 상당의 귀금속을 전하고, 그 대가로 교육위원장 자리를 얻은 게 아닌지 의심하고 있다. 앞서 특검은 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹 관련 압수수색을 했는데, 이 과정에서 금거북이와 이 전 위원장이 윤석열 전 대통령 부부에게 쓴 것으로 보이는 편지를 발견했다고 한다. 이에 지난달 28일 특검은 서울 마포구에 있는 이 전 위원장 자택을 압수수색 한 바 있다.
금거북이 의혹이 불거지자 이 전 위원장은 지난 1일 “언론에 보도된 내용의 사실 여부는 조사 과정에서 성실히 소명하겠다”며 자진 사퇴했다. 지난 4일에는 국가교육위원회 위원 6명이 “국교위 신뢰가 무너졌다”며 동반 사퇴 의사를 밝혔다.
이 전 위원장은 이화여대 총장을 지낸 역사학자로, 박근혜정부 시절 역사 교과서 국정화에 참여했다. 친일 인사를 옹호하는 등 왜곡된 역사관을 갖고 있다는 지적에도 2022년 9월 윤석열정부의 초대 국가교육위원회 위원장으로 임명돼 논란이 됐다.
한편 특검팀은 관련 수사에 필요한 자료를 제출받기 위해 이날 오전 대통령실 경호처에 대한 압수수색에도 착수했다. 압수수색 영장 집행의 형식은 갖추되 수사 편의와 기관의 적극 협조 등을 고려해 사실상 임의제출 방식으로 자료를 확보하는 것으로 보인다.
[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]