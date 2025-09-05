LG전자 플래그십 D5, 대표 프리미엄 가전매장 신규 오픈 본행사 실시

사진=LG전자 베스트샵 제공

프리미엄 가전매장 ‘LG전자 플래그십 D5’가 오는 9월 5일 신규 오픈 기념 본행사를 시작한다. 이번 행사는 10월 2일까지 약 한 달간 진행되며, 웨딩·이사·입주 고객은 물론 다양한 소비자에게 폭넓은 혜택을 제공한다.

전국 매출 1위 매장, 더욱 업그레이드된 규모 LG전자 플래그십 D5는 (구)강남본점을 새롭게 단장하여 서울 강남권 핵심 거점 매장으로 새롭게 문을 열었다. 전국 매출 1위(2024년 누적 기준)를 기록했던 매장의 명성에 걸맞게, 한층 더 고급스럽고 체계적인 상담 서비스와 프리미엄 가전 체험을 제공한다.

웨딩·이사/입주 고객을 위한 맞춤형 혜택 웨딩고객과 이사·입주 고객을 대상으로 1:1 전담 매니저의 맞춤형 상담을 제공하며, 예산과 라이프스타일에 맞는 가전을 추천한다. 또한 제휴업체 계약 고객을 위한 특별 추가 혜택까지 준비됐다.

금액대별 풍성한 사은품 & 멤버십 포인트 행사 기간 동안 구매 금액대에 따라 인기 주방용품 및 소형가전 사은품을 증정한다. 구매 금액대별로 테팔·WMF·한국도자기·WMF 프리미엄 세트 등 다양한 고가 사은품을 선택할 수 있다. 또한 300만원 이상 구매 고객에게는 5만 포인트부터, 최대 2,000만원 이상 구매 고객에게는 60만 포인트의 멤버십 포인트가 추가 지급된다.

LG가전 구독 서비스 ‘구독의 정석’ LG전자의 ‘구독의 정석’ 프로그램도 이번 행사에 포함된다. 계약 기간 내 무상 A/S(고객 과실 제외), 초기 비용 절감, 연계 할인 혜택, 멤버십 판매 경로별 추가 적립 등 실속 있는 혜택을 제공해 초기 부담을 줄이고 전문적인 관리까지 가능하다.

다양한 고객 맞춤 혜택 군인, 공무원, 소상공인 등 특정 고객층을 위한 특별 혜택도 마련되어 있으며, 에너지 소비효율 1등급 가전을 구매하면 10% 환급을 받을 수 있어 합리적인 구매가 가능하다. (최대 30만원, 정부 예산 소진 시 종료)

매장 관계자는 “LG전자 플래그십 D5는 전국 1위 매장의 명성을 이어가는 동시에, 고객 맞춤형 혜택과 프리미엄 서비스를 강화했다”며 “웨딩, 이사·입주 등 인생의 중요한 순간에 꼭 필요한 가전을 가장 좋은 조건으로 마련할 수 있는 기회가 될 것”이라고 전했다.

LG전자 플래그십 D5 신규 오픈 본행사와 관련된 자세한 사항 및 변경사항은 매장 문의를 통해 확인 가능하다.

김정환 기자 hwani89@segye.com

