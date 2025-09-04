“당이 성추행 피해자 외면”… 강미정 조국혁신당 대변인, 탈당 선언

강미정 조국혁신당 대변인이 당내 성추행·괴롭힘 문제에 대한 미진한 조치에 항의하며 탈당을 선언했다.
강 대변인은 4일 국회 소통관에서 탈당 기자회견을 갖고 “(당의) 참담한 현실을 말씀드리기 위해 이 자리에 섰다”며 당내 잇따른 성비위 사건과 이후 발생한 2차 가해를 고발했다.
그는 “당내 성추행 및 괴롭힘 사건으로 피해자 중 한 명이 지난달 당을 떠났다”며 “해당 사건과 관련해 당의 쇄신을 외쳤던 세종시당 위원장은 1일 제명됐고 함께 했던 운영위원 3명도 징계를 받았다. 피해자를 도왔던 조력자는 품위유지 위반 징계를 받고 며칠 전 사직서를 냈다”고 말했다.
그러면서 “성비위 문제를 여성위원회 안건으로 올렸던 의원실 비서관은 당직자에게 폭행을 당했다. 사건은 검찰에 송치됐지만 소 취하를 종용받고 있다”며 “이것이 제가 침묵을 끊고 이 자리에 설 수밖에 없는 이유”라고 설명했다.
강 대변인은 “당은 피해자들의 절규를 외면했다”며 “윤리위와 인사위는 가해자와 가까운 인물들로 채워졌고 외부 조사기구 설치 요구는 받아들여지지 않았다”며 “그 과정에서 ‘너 하나 때문에 열 명이 힘들다’는 등의 피해자에 대한 또 다른 가해가 쏟아졌다”고 비판했다. 이어 “사건이 접수된 지 다섯 달이 되어 가는 지금까지도 당의 피해자 지원 대책은 그 어떤 것도 마련되지 않았다”고 지적했다.
앞서 조국혁신당의 한 당직자는 중앙당 당직자인 A씨가 10개월 가까이 지속적인 성희롱·성추행을 했다며 경찰에 고소했다. 피해자는 이 사실을 당 윤리위원회와 여성위원회에 알렸지만 적절한 진상조사가 이뤄지지 않았다고 주장했다. 이 사건을 비롯해 피해자에 대한 괴롭힘 등 2차 가해도 발생한 것으로 알려졌다.
한편 강 대변인의 주장과 관련해 조국혁신당은 “당헌·당규에 따라 피해자 요구사항을 모두 수용한 관련 절차를 마쳤다”며 “그럼에도 사실과 상이한 주장이 제기된 점에 대해 유감을 표명한다”고 반박했다.
