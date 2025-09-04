‘한복’ 검색했는데 기모노가...어도비 AI, ‘전통문화 왜곡’ 논란

전 세계적으로 사용되는 어도비 포토샵(Adobe Photoshop)의 생성형 인공지능(AI) 이미지 기능에서 ‘한복’을 검색하면 일본 전통 의상이 나타나 논란이 일고 있다.

사진=서경덕 교수 SNS 캡처

서경덕 성신여대 교수는 4일, 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “최근 일부 누리꾼들의 제보를 바탕으로 확인한 결과, 어도비 포토샵의 생성형 이미지 검색창에 ‘한복’을 한국어와 영어로 입력했을 때, 일본식 의상 이미지가 다수 출력되는 사례가 발견됐다”고 밝혔다.

이에 서 교수는 어도비 본사가 운영하는 여러 SNS 계정에 항의 메일을 보내 “이는 명백한 오류이니 개발자들은 어서 빨리 시정해야 한다”고 촉구했다. 해당 메일에는 한복을 올바르게 소개하는 영상 자료가 첨부됐다.

서 교수는 “전 세계 많은 이용자들이 어도비 포토샵을 사용하는 만큼, 자칫 한복 디자인에 대한 오해를 불러일으킬 수 있다”며 “신속히 수정 조치를 취해야 한다”고 강조했다.

영어로 한복을 검색하니 이와 무관한 이미지가 생성됐다. 서경덕 교수 SNS 캡처



특히 최근 중국에서 한복이 자국 의상인 ‘한푸’(漢服)에서 기원했다는 주장을 지속해 제기하는 상황에서, 글로벌 플랫폼에서 한복 이미지가 부정확하게 표현되는 사례는 한국 전통문화의 정체성에 심각한 타격을 줄 수 있다고 지적했다.



서 교수는 “한복은 한국을 대표하는 고유의 전통 문화유산”이라며 “세계인들의 관심이 높아지는 시점에 올바른 정보를 확산시키는 것이 중요하다”고 강조했다.

윤성연 기자 ysy@segye.com

