뭐가 부족했나… 고민 깊은 해상풍력 사업자들

지난 1일 산업통상자원부가 발표한 상반기 해상풍력 경쟁입찰 결과, 공공 입찰 프로젝트 4건은 모두 낙찰된 반면 민간 사업자가 참여한 일반 입찰은 2건 모두 떨어졌다. 민간 사업 최소 한 곳은 선정될 것이란 전망이 우세했던 만큼 이번 결과를 놓고 탈락 배경에 추측만 난무하다. 사업자들과 전문가는 모두 우리나라 입찰 결과가 투명성이 높아져야 한다고 조언했다.

정부는 지난 5월 말 ‘2025년 상반기 풍력 고정가격계약 경쟁입찰 공고’를 발표하며 올해부터 ‘안보’ 지표를 추가하고 ‘산업·경제효과’ 지표 내 국내 공급망 기여도 배점을 높이는 등 국내 산업 성장에 얼마나 기여하는지 평가를 강화했다. 1차에서 이 같은 안보, 공급망 기여, 계통 수용성 등 비가격 요소 평가를 통과하면 2차로 입찰가격 평가를 거쳐 최종 선정된다.

정부는 국내 산업 육성 및 공급망 기업 지원을 고려해 안보·공급망 기여 지표를 강화하고 올해부터 공공과 일반을 구분한 입찰도 시작했다. 민간 사업자들도 이 같은 취지에는 공감하나 입찰위원회의 평가에 대해서는 의구심을 표출했다. 일반 입찰 참가자가 모두 탈락한 상황에서 그 이유를 알 수 없어 민간 사업자들은 앞으로 풍력 사업을 어떻게 준비해야 할지 혼란스럽다는 입장이다. 입찰 참여자는 산업부가 평가한 최종 당락 여부만 한국에너지공단을 통해 통보받는데 지표별 점수는커녕 총점도 알 수 없어 어느 항목이 미흡했는지 알 수 없고 자연스레 무엇을 보강해야 할지도 모르겠다는 것이다.

이번 입찰 결과를 보면 공공 분야 4개 낙찰자 중 3곳은 두산에너빌리티 터빈을 사용하고 나머지 하나는 국산 터빈인 두산에너빌리티 또는 유니슨을 쓰겠다고 제출했다. 산업부가 공고상 국산 터빈 사용만 제한하지는 않았으나 탈락한 일반 분야 사업자 CIP(해송3해상풍력)는 유럽산 터빈을 사용할 계획이었으며 명운산업개발(한빛해상풍력)은 이번에 독일계 벤시스 터빈을 유니슨 사천공장에서 조립해 사용할 계획이었다. 한빛해상풍력 프로젝트는 지난해 하반기에 유니슨 터빈으로 입찰에 참여했는데 그때도 탈락해 두 번 연속 선정되지 못했다. 명운산업개발 측은 하반기 입찰 참여 여부를 포함해 무엇이 부족했는지 검토 중이다.

상반기 입찰에 참여하지 않은 한 외국계 개발사업회사 관계자는 “국내에서는 여전히 입찰에 참여하기 전 풍황 계측부터 환경영향평가를 받기까지 수년을 들여야 한다”며 “그렇게 준비한 입찰에서 탈락했으면 예컨대 올해 추가된 안보 지표에서 어느 항목을 보강해야 할지 알아야 하는데 현재는 이를 전혀 파악할 수 없다”고 말했다. 그는 “이번 결과는 해상풍력 시장을 혼란스럽게 만들었다”며 “마치 중고등학교 6년간 수능 공부를 했는데 갑자기 수능에 논술 평가를 추가하고, 특정 학원에 다닌 애들만 합격한 느낌”이라고 빗댔다.

다른 개발사업자도 “정성평가, 정량평가 각 몇 점인지 항목별 평가가 공개되지 않아 전체 사업을 준비하는 데 불확실성을 높인다”며 “최소한 ‘몇 점이 낙찰 선이었고 몇 점이 부족해서 떨어졌다’고 공개되면 좋겠다”고 말했다. 또 다른 외국계 개발사업자는 “모든 사업자는 입찰 참여 시기를 전략적으로 결정하는데 이렇게 예상을 벗어난 결과가 나오면 계약했던 공급망까지 발주 일정이 바뀌어서 연쇄적으로 난리”라며 “하반기 입찰이 있으니까 사업자 입장에서는 정부 공고대로 잘 준비하는 수밖에 없는데 하반기 전략을 어떻게 해야 좋을지는 다들 검토 중일 것”이라고 전했다.

일본은 당락 여부를 불문하고 입찰 평가 결과를 공개한다. 우리나라 상반기 입찰에 참여하지는 않았으나 고헤이 아마쿠사 오스테드 아시아·태평양 사업개발 총괄은 입찰 결과가 공개된 뒤 “프로젝트 낙찰 결과와 근거를 더 투명하게 공개할 것을 강력히 주장한다”며 “일본 경제산업성은 낙찰자와 탈락자 모두에게 입찰 평가 결과를 공개한다”고 밝혔다.

유승훈 서울과학기술대 교수(미래에너지융합학)는 “정부가 공공으로만 해상풍력을 늘리려는 방향이 아닌 이상 입찰 참여한 사업자에게 평가 결과를 공개하는 게 타당하다”며 “점수를 투명하게 공개해야 부족한 부분을 채울 수 있다”고 말했다. 산업부 관계자는 “공고에 따라 공개 여부가 결정된다”며 “제도 개선이 필요한 사항이 있다면 앞으로 업계 의견을 수렴하겠다”고 밝혔다.

