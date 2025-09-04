진로선택 과목 학기·과목 수 제한 없애 [수시특집-남서울대]

남서울대학교는 2026학년도 수시모집에서 전체 모집인원의 94.1%인 2416명을 선발한다. 2026학년도 수시의 가장 큰 특징은 모든 전형에서 수능 최저학력 기준이 없다는 점과 성적 반영 시 진로선택 과목을 학기·과목 수에 제한 없이 반영한다는 것이다.



학생부교과전형은 교과 90%·비교과(봉사시간) 10%를 반영하며, 학생부교과 전형 중 교과+면접, 기초생활수급자및차상위, 장애인 등 대상자 전형은 학생부 교과 70%·면접 30%다.



학생부종합전형은 서류형과 면접형으로 분리해 시행한다. 서류형가는 학교생활기록부만으로 진행하며, 서류형은 서류 100% 일괄합산 방식이다. 면접형은 1단계 서류 100%(학생부 비교과영역)로 모집인원의 6배수를 선발하고, 2단계에서 1단계 서류평가 점수 70%와 면접 30%로 최종 선발한다.

이성철 입학홍보처장

학생부종합전형의 특징은 1단계 서류평가에서 교과성적을 정량적으로 반영하지 않고 학생부의 세부능력 및 특기사항 등을 고려, 전공계열에 대한 학생의 잠재적 특성을 종합적으로 평가해 선발한다는 것이다. 올해부터는 체육계열 외에 예능계열(실용음악 제외) 학과도 학생부종합전형 면접형으로 선발한다.



실기위주 전형은 예능계열(시각미디어디자인학과·공간조형디자인학과·영상예술디자인학과·실용음악학과)은 실기 100%, 체능계열(스포츠비즈니스학과·스포츠건강관리학과)은 학생부 교과 30%와 실기 70%로 선발한다. 예능계열(미술) 실기문제는 문제은행식으로 홈페이지에 과목별로 5문제를 공개했다. 체능계열은 세 종목 중 한 종목이 변경돼 20m왕복달리기, 제자리멀리뛰기, 메디신볼던지기를 실시하고 세 종목의 기록을 합산해 선발한다.

