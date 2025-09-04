‘4년 전장’ 지능형반도체공학과 신설 [수시특집-중앙대]

중앙대학교는 2026학년도 모집 인원 4919명 중 수시모집에서 2827명(57.5%)을 선발한다. △학생부교과전형 503명 △학생부종합전형 1440명 △논술전형 484명 △실기전형 400명이다.



CAU융합형인재(의학부 제외), CAU어울림, 기회균형전형은 서류 100%로 선발한다. 단 CAU융합형인재 전형 중 의학부에 한해 올해 면접이 도입됐다. CAU융합형인재를 포함해 3개 전형에서 서류는 학업역량 50%, 진로역량 30%, 공동체역량 20% 3개 요소 기반으로 평가가 이뤄진다.



1단계에서 서류 100%, 2단계에서 서류 70%와 면접 30%를 적용하는 CAU탐구형인재는 최대 3.5배수였던 면접 대상자 선발을 올해 최대 5배수까지 확대한다. 서류는 학업역량 40%, 진로역량 50%, 공동체역량 10%로 평가한다.

이상명 입학처장

학생부 100%로 선발하는 학생부교과 지역균형전형은 고교별로 20명까지 추천 가능하며 서울캠퍼스는 계열별 수능 최저 학력기준이 적용된다.



논술전형은 논술고사 70%, 학생부 30%(교과20% + 비교과(출결) 10%)로 선발하며 수능 최저학력 기준이 적용된다. 인문사회계열은 언어논술 3문항, 경영경제계열은 언어논술 2문항과 수리논술 1문항, 자연계열 수리논술 4문항이다. 실기전형은 실기형 326명, 특기형 74명을 모집한다. 실기형은 학생부와 실기고사를 반영한다. 공연영상창작학부는 문예창작, 사진에 이어 영화 전공도 수능 최저학력기준을 적용한다. 연극(연기), 연극(뮤지컬연기)의 1단계 실기고사는 비대면에서 대면으로 전환됐다. 특기형은 학생부, 수상실적, 적성실기고사를 반영한다.



올해 입학생 전원에게 4년 전액 장학금을 주는 20명 규모의 지능형반도체공학과를 신설했다. 인공지능(AI)학과와 산업보안학과 입학정원도 각각 16명과 10명 증원했다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]