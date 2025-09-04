15개 학과 학종 최초 합격자 100% 장학금 혜택 [수시특집-한양대]

한양대학교는 2026학년도 수시모집에서 1897명(정원 외 189명 포함)을 모집한다. △학생부교과(추천형) 341명 △학생부종합(추천형) 199명 △학생부종합(서류형) 621명 △학생부종합(면접형) 120명 △고른기회 118명 △특성화고졸 재직자 157명 △논술전형 233명 △실기·실적전형 108명이다.



2026학년도에는 첨단분야 3개 학과(데이터사이언스학부·미래자동차학과·융합전자공학부) 정원이 총 80명 늘어 이들 학과의 수시 선발 인원도 늘었다.

한양대는 2026학년도 수시모집에서 학생부교과전형 341명, 학생부종합전형 940명 등 1897명을 모집한다. 사진은 한양대 전경. 한양대 제공

학생부교과(추천형)는 학생부 교과 성적 정량평가 90%, 학생부 교과 정성평가 10%를 합산한다. 대학수학능력시험 최저학력 기준은 ‘국어·수학·영어·탐구(1과목) 중 3개 영역 등급 합 7 이내’다.



학생부종합전형은 2026학년도부터 추천형·서류형·면접형 간 중복지원이 가능하다. 고른기회전형도 기초생활수급자 및 차상위계층·농어촌 학생 등의 지원 자격을 충족한다면 학과에 상관없이 중복지원할 수 있다. 15개 학과의 경우 최초합격자에게 100% 장학금을 제공하는 ‘다이아몬드 플러스’ 장학제도를 운영한다.



추천형과 서류형은 학생부 100%로 선발하며 추천형은 수능 최저학력 기준을 적용한다. 자연·인문·상경은 ‘3개 영역(탐구 1과목) 등급 합 7 이내’, 의예는 ‘3개 영역 등급 합 4 이내(탐구 2개 평균)’다.



면접형은 1단계에서 학생부종합평가로 7배수 선발 후 2단계에서 면접 30%를 반영한다. 2026학년도에는 공과대학 10개 모집단위, 한양인터칼리지학부에 제시문 면접을 도입해 다양한 역량을 가진 학생을 선발한다. 사범대학은 학생부 기반 면접이다. 면접은 11월29일과 30일 치른다.

논술전형은 논술고사 90%, 학생부종합평가 10%로 선발한다. 학생부종합평가는 출결·봉사활동·학교폭력 관련 사항 등을 참고해 학교생활 성실도를 종합적으로 평가한다. 2026학년도부터는 논술전형 전체 모집단위에 수능 최저학력 기준이 적용된다. 의예과를 제외한 전체 모집단위는 ‘3개 영역(탐구 1과목) 등급 합 7 이내’, 의예과는 ‘3개 영역 등급 합 4 이내(탐구 2개 평균)’다. 논술 시험 비중이 커 학생부 내 무단결석 등 특이사항이 없는 경우 논술 시험 자체로 합격과 불합격이 결정된다고 볼 수 있다.



고른기회전형 지원 자격은 △기초생활수급자 및 차상위계층 △국가보훈대상자 △농어촌학생 △특성화고교졸업자 △특수교육대상자다. 교과 성적을 수치화해 반영하지 않고, 학생부에 기록된 모든 내용을 토대로 학생의 교육과정을 고려해 고교 3년 동안의 성취를 정성 평가한다.



반도체공학과는 모집인원 40명 중 32명을 수시에서 뽑는다. SK하이닉스와 연계해 산업체 인턴십, 현장 실습 등 차별화된 교육이 진행되며 졸업 후 SK하이닉스 반도체 연구원으로 채용이 보장된다. 입학생에게는 학비 전액 및 학업 장려금을 지급하며, 해외연수 기회도 주어진다.

