미술 우수 471명 실기없이 학생부 선발 [수시특집-홍익대]

홍익대학교는 2026학년도 수시에서 서울캠퍼스와 세종캠퍼스에서 총 모집 인원의 66.3%인 2456명을 모집한다. 원서 접수 기간은 8∼12일이다.



모집 인원이 가장 많은 전형은 학생부종합전형으로 1216명(32.8%)을 선발한다. 세부 전형별 모집 인원은 △학교생활우수자 701명(19%) △미술우수자 471명(12.7%) △고른기회Ⅰ25명(0.7%) △고른기회Ⅱ 16명(0.4%) 등이다.



학생부교과전형 모집인원은 총 662명이다. 서울캠퍼스에서 학교장 추천자 307명(8.3%), 세종캠퍼스에서 교과우수자 355명(9.6%)을 모집한다. 2024년 1월 이후 국내 고교졸업(예정)자 중 3학기 이상을 이수해야 지원할 수 있고 교과 100%로 평가한다.

박상준 입학관리본부장

학교장 추천자 전형은 소속 고교장 추천을 받아야 하고 고교별 추천 인원은 10명 이내다. 수능 최저학력 기준은 국어·수학·영어·탐구 중 3개 합 8 이내, 한국사 4등급 이내다. 교과우수자의 수능 최저학력 기준은 인문계열 국어·수학·영어·탐구 중 1개 영역 4등급 이내다. 탐구는 응시한 과목 중 유리한 1과목 등급을 반영한다. 한국사는 필수다.

학교생활우수자전형은 서울캠퍼스 466명, 세종캠퍼스 235명을 선발한다. 전형방법은 서류 100%고, 수능 최저학력 기준은 서울캠퍼스에서만 적용한다. 전 모집단위에서 국어·수학·영어·탐구 중 3개 합 8 이내, 한국사 4등급 이내를 충족해야 한다. 탐구는 상위 1과목만 반영한다.



논술전형 모집인원은 504명(13.6%)이고, 실기전형은 공연예술우수자 48명(1.3%), 체육특기자 26명(0.7%) 등 74명(2%)을 모집한다. 미술우수자전형은 실기 없이 학생부와 미술 활동보고서, 면접으로 이뤄진다. 서울캠퍼스 289명, 세종캠퍼스 182명을 뽑는다. 1단계에서 서류 80%+교과 20%로 모집 인원의 3배수를 뽑고 2단계에서 면접 60%, 서류 40%로 선발한다.

