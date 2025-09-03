대구과학대학, 8일부터 2026학년도 1차 수시원서 접수… 25개 학과 1216명 모집

대구과학대학교는 8일부터 30일까지 2026학년도 1차 수시원서를 접수한다고 3일 밝혔다.

1차 수시를 통해 전체 모집인원 1515명 중 80.3%인 1216명을 선발한다. 모집 학과는 간호학과 등 25개 학과다.

간호학과 학생들이 실습을 하고 있다. 대구과학대학교 제공

전형은 △일반고전형 △특성화고전형 △대학자체전형 △고른기회전형 △농어촌전형 △대학졸업자전형 △만학도 및 성인재직자전형 △기초생활수급자전형 △특성화고 졸업 재직자전형 등으로 구성됐다.

성적 반영 방식은 △학생부 80%+면접 20% △학생부 100% △면접 60%+서류 40% 등이다. 수능 성적은 반영하지 않는다.

대학은 지난해 대학정보공시 기준 등록금 대비 장학금 지급률이 86.4%에 이른다. TSU드림인재장학과 성적우수장학, 교육과정 연계 장학, 보훈장학, 농어촌장학 등을 통해 반값 등록금을 실현하고 있다.

캠퍼스 인프라도 최신 시설로 구성됐다. 1800석 규모 아트홀과 현대식 학생식당, 다목적 운동장, 영송실내체육관, 피트니스센터 등 문화·체육·복지시설을 마련했다. 생활관은 학습과 생활을 연계한 RC 전인교육 프로그램을 운영한다.

학생 편의를 위한 '두드림센터'에는 △취창업정보센터 △국제교류센터 △교수학습지원센터 △학생상담센터 등 핵심 지원 부서가 집약됐다. 영송중앙도서관은 1200여석을 갖춘 학습·문화 복합공간으로 자료실과 세미나룸, 스터디룸, 갤러리존 등을 갖췄다. 원스톱 서비스센터에서는 주요 행정업무를 한 번에 처리할 수 있다.

입학에 필요한 정보는 온라인 입시박람회 ‘오픈 캠퍼스’(OPEN CAMPUS)에서 확인하면 된다. 학과 체험 영상을 비롯해 교수와의 1대 1 진학 설계, 캠퍼스 투어 신청 등 다양한 서비스를 제공하며, 내신성적진단 프로그램으로 지원 가능한 학과도 분석할 수 있다.

대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

