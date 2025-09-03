10년 넘게 방치됐던 부산 해수담수화시설, 공업용수로 활용된다

10년 넘게 방치돼 예산만 낭비하는 ‘애물단지’로 전락했던 부산 기장해수담수화시설이 공업용수로 전격 활용된다.

3일 부산시에 따르면 이날 오전 부산 기장군 대변리 기장 해수담수화시설에서 ‘해수담수화시설 활용방안 마련 주민보고회’를 개최한다.

부산시가 10년 넘게 방치됐던 기장해수담수화시설을 공업용수로 활용하는 방안을 마련하고, 주민보고회를 개최한다. 부산시 제공

이날 행사에는 박형준 시장을 비롯한 정동만 국회의원과 정종복 기장군수, 박종철·이승우 시의원, 박홍복 기장군의회 의장, 고려제강㈜, 효성전기㈜, ㈜금양, 아산이노텍 등 동부산 산업단지 대표 기업과 관련 기관 관계자들이 참석한다.

주민 보고회는 지난 11년간 가동되지 못한 해수담수화시설의 활용 방안을 지역 주민에게 직접 설명해 해수담수화시설에 대한 우려를 해소하고, 공업용수 수요 기업 및 관련 기관과의 업무협약을 통해 본격적인 사업 추진을 알리기 위해 마련됐다.

이날 보고회에서는 해수담수화시설의 전략적 활용 방안이 소개된다. 제1 계열은 해수 담수화 기반의 실증시설로 조성해 △그린수소 생산 △염도차 발전 △농축수 자원 회수 등 미래 물 산업 혁신을 위한 가늠터(테스트 베드)로 활용된다. 제2 계열은 인근 하수처리장의 하수처리수를 재이용하는 공업용수 공급시설로 전환하고, 동부산 산업단지 기업들이 고가의 생활용수 대신 저렴한 공업용수를 사용할 수 있도록 한다.

시는 해수담수화시설시설 1·2 계열 활용 사업을 2030년까지 완료할 계획이다. 이를 위해 제1 계열 사업은 환경부와 협력을 통해 절차 이행·사업비 확보·실시설계를 추진하고, 제2 계열 사업은 민간투자(BTO) 방식으로 제안서 접수 및 적격성 검토 절차를 진행할 방침이다.

또 보고회 직후 한국수자원공사, 고려제강, 효성전기, 금양, 아산이노텍, 부산환경공단, 부산산업단지발전협의회와 ‘동부산 산업단지 공업용수 공급을 위한 업무협약’을 체결한다. 협약을 통해 관련 기관과 기업이 상호 긴밀히 협력해 동부산 산업단지에 안정적인 공업용수 공급 체계를 구축할 예정이다.

박형준 시장은 “부산의 중요한 자산인 해수담수화시설을 지속 가능한 물순환 이용과 물 산업 혁신의 플랫폼으로 키워 나가겠다”면서 “지역민의 의견을 경청하고 반영해 시설이 지역사회와 상생하며 새로운 가치를 창출할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

