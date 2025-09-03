‘임금님표 이천쌀’ 일냈다…6번째 브랜드 대상

경기 이천시의 대표 농특산물 브랜드 ‘임금님표 이천쌀’이 올해의 소비자브랜드 대상에 6번째 이름을 올렸다.

2일 이천시에 따르면 임금님표 이천쌀은 최근 한국소비자포럼이 주관하는 ‘2025 올해의 브랜드’ 쌀 부문에서 대상에 선정됐다.

김경희 이천시장이 농기계를 몰아 이천쌀을 수확하고 있다. 이천시 제공

6월30일부터 7월13일까지 진행된 온라인·전화 설문에선 87만여명이 참여해 임금님표이천쌀 12.01점, A브랜드 4.64점, B브랜드 3.36점을 얻은 것으로 알려졌다.

시 관계자는 “임금님표 이천쌀은 조선시대 임금님께 진상하던 쌀”이라며 “천혜의 자연환경에서 생산해 소비자들이 품질과 식감에서 높은 점수를 줬다”고 설명했다.

이천 쌀문화축제 행사장에서 김경희 시장(가운데) 등 참가자들이 2000명분의 가마솥밭을 짓고 있다. 이천시 제공

이천시는 농업에 현대 과학기술을 접목해 지속 가능한 농업을 목표로 매월 463가지 잔류농약 검사와 DNA 검사, 성분·품위 검사 등을 하고 있다. 최근 국내 쌀 소비가 감소하고 있지만 현대인의 변화하는 식생활에 맞춘 가공식품 개발과 유통 전략, 온·오프라인 마케팅 등으로 쌀 판매에선 역주행을 기록 중이다.

대한축구협회 공식 지정 쌀에 이어 지난 7월에는 세계태권도본부 국기원과 업무협약을 교환해 태권도인들에게 쌀 공급에 나섰다.

박종근 이천시 부시장은 “농민 중심의 이천시 정책이 절대 헛되지 않았음을 보여주는 결과”라고 말했다.

