‘줄 세우기’ 평가론 산재 못 줄여… 현장선 “인력 확충이 곧 안전” [심층기획-'산재 전쟁 한 달' 긴급진단]

“한국철도공사(코레일)는 매년 노동자가 2명 이상 목숨을 잃는 일터입니다. 작업방식을 근본적으로 바꾸지 않는 한 해결할 수 없습니다.”

강철 철도노조 위원장은 최근 경북 청도에서 무궁화호 열차가 선로 점검 인부를 치어 2명이 숨진 사고를 언급하며 2일 이같이 목소리를 높였다. 2019년 밀양역 사고를 계기로 안전조치가 강화됐지만 사각지대는 여전하고, 위험은 그 사각지대를 파고든다는 지적이다. 민간보다 안전에 더 큰 책임을 가져야 하는 공공부문에서부터 산재 예방의 구멍을 메워야 한다는 요구가 터져 나오고 있다.

강철 철도노조 위원장(왼쪽 두 번째)이 지난 8월 26일 서울 종로구 참여연대에서 열린 공공기관 안전관리 강화 방안 노정교섭 요구 기자회견에서 ‘경부선 무궁화호 열차 사고’ 관련 안전 대책에 관해 발언하고 있다. 뉴시스

국회예산정책처가 발간한 ‘2025 대한민국 공공기관’을 보면 최근 5년간 공기업·준정부기관에서 재해 사고로 사망한 근로자는 155명이다. 이 기간 한국전력에서 33명, 한국도로공사 30명, 한국토지주택공사(LH)에선 29명이 산재로 목숨을 잃었고, 코레일에서도 10명이 숨졌다. 정부가 선언한 ‘산재와의 전쟁’ 대상이 다름 아닌 공공부문이라는 역설이 성립하는 셈이다.

정부는 재해 근절을 위해 공공부문이 앞장서겠다는 의지를 보인다. 기획재정부는 공공기관에서 중대재해가 발생하면 기관장을 해임할 법적 근거를 마련하는 등의 대책을 전날 내놨다. 김영훈 고용노동부 장관도 출입기자 간담회에서 “사람 목숨 귀한 줄 알아야 한다는 보편적 진리를 공직사회, 공공부문에서부터 출발케 하겠다”고 했다.

◆“인력 충원, 안전관리 평가 변화 절실”

노동계와 전문가들은 전날 기재부 발표에 “‘인력 충원’이라는 핵심이 빠져 있고, 결과 지향적”이라고 비판한다.

일례로 기재부는 산재 사망사고 발생 시 공공기관 경영평가 등급에 미치는 영향이 확대되도록 관련 지표의 배점을 높인다는 계획인데, 안전조치를 했을 경우 이에 대한 참작 여부는 불투명하다. 기재부 관계자는 “현재 안전조치를 했을 때 일률적으로 참작이 ‘된다’, ‘안 된다’고 말하기 어렵다”며 “일단 관련 자료를 기관이 모두 제출토록 하고 최종 판단은 평가단에서 내린다”고 설명했다.

사망사고가 났을 때 그간의 안전조치가 고려되지 않으면 공공기관으로서는 안전에 투자할 동력이 떨어진다. 국무총리 산하 ‘고 김용균 사망사고 진상규명과 재발방지를 위한 석탄화력발전소 특별노동안전조사위원회’ 특조위원이었던 전주희 서교인문사회연구실 연구원은 “산재 예방을 위해 실질적으로 노력하는 기관에서 중대재해가 발생했을 때 조치에 대한 노력이 물거품이 되면 기관이 노력을 계속할 수 있겠냐”고 반문했다.

전문가들은 2018년 고 김용균씨가 기계에 몸이 끼어 사망한 뒤로도 전국 발전소에서 10명이 사고를 당해 숨진 구조적 원인을 파악해야 한다고 본다. 공공기관의 상대평가 구조도 배경 중 하나로 꼽힌다. 상대평가 구조인 현 체계에서는 공공기관의 중대재해 발생이 다른 기관에는 오히려 등급 상향 기회가 된다. 공공기관을 줄 세우는 평가로는 산업 안전을 강화할 수 없다는 말이 나오는 이유다. 정책연구소 이음의 한인임 이사장은 “기관 간 상대평가가 아닌 절대평가 방식을 도입하는 등 안전 관리 평가제도의 근본적 변화가 필요하다”고 촉구했다.

◆공공 노조 “매일 대형참사 전조 체감”

노동계는 안전사고가 터지면 매번 정부가 대책을 발표하는 식이지만 현장의 산재 위험은 개선되지 않고 있다고 비판한다.

지난달 발생한 청도 열차 사고도 마찬가지다. 2019년 밀양역 사망사고를 계기로 코레일은 선로 외방 2m 이내에서의 상례작업(열차 운행 중 시행하는 선로 유지보수 작업)은 금지했다. 문제는 2m 밖일 때 상례 작업은 이어지고 있고, 이동할 때 선로와 거리가 어느 정도가 돼야 하는지 등 규정이 없다는 점이다. 강 위원장은 “곳곳에 대피할 공간이 부족하고, 경보 앱은 잦은 오작동이 발생해 작업자들이 신뢰할 만한 노동 조건이 아니다”라고 했다.

상례작업을 줄이려면 열차가 멈춘 야간에 작업을 늘려야 한다. 노조는 인력난을 호소한다. 윤석열정부 당시 공공기관 혁신 가이드라인을 추진해 코레일 인력이 1566명 감축된 게 안전을 위협하는 직접적인 요소라는 주장이다. 강 위원장은 “국토교통부나 기재부에서는 ‘안전인력 감축하라 한 적 없다’고 하지만, 현장에서 사람이 줄어드는데 취할 수 있는 방법은 안전인력을 줄이거나 그렇게 해도 안 되면 외주를 주는 방법뿐”이라고 역설했다.

무궁화호 열차가 선로 인근에서 작업 중이던 근로자 7명을 치는 사고가 발생한 지난 8월 19일 경북 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 경찰과 소방, 코레일 등 관계자들이 사고가 난 무궁화호 열차를 조사 하고 있다. 연합뉴스

인원 확충이 안전의 핵심이라고 외치는 건 서울교통공사 9호선 지부도 마찬가지다.

서울교통공사는 국토부 승인을 받아 2023년 12월 모든 분야의 근무형태를 4조2교대로 변경했다. 9호선만은 지금까지 예외로 남아 3조2교대를 고수하고 있다. 9호선 운영부문은 서울교통공사 사내 독립법인으로 인사규정 등이 공사와 달리 적용돼서다. 강유정 서울교통공사 9호선 지부 사무국장은 “9호선은 동종기관 3분의 1 수준 인력으로 운영돼 만성적인 인력난에 시달린다”고 토로했다.

지난해 12월 9호선 지부가 조합원 78명을 대상으로 한 조사에 따르면 응답자 73명 중 근무형태에 만족한다는 응답은 2.7%(2명)에 그쳤다. 나머지는 ‘매우 불만족’(61.6%), ‘약간 불만족’(35.6%)이라고 답했다. 불만족 사유(중복 응답)에 관해서는 ‘야간 노동시간 증가로 피로 누적’(39.8%)이 가장 많았고, 그 뒤 ‘수면의 질이 나빠짐’(36.8%), ‘길어진 근무시간으로 부담’(12.0%) 등 순이었다.

강 사무국장은 청도 열차 사고를 보며 ‘내게도 발생할 수 있었을 것’이라는 생각이 든다고 했다. 그는 “9호선 현장 직원들은 대형참사 전조를 느끼고 있고, 수없이 경고 중”이라고 강조했다.

이지민 기자 aaaa3469@segye.com

