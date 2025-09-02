정희용 “특검의 야당탄압 맞서 당 지킬 것”… 추경호 압수수색에 강력 반발

“당 변화와 쇄신 속도감 있게 추진할 것” 다짐
국민의힘 정희용 신임 사무총장이 2일 특검의 압수수색과 관련해 “비상식적이고 무자비한 노골적인 야당탄압”이라며 반발했다.
정 사무총장은 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “특검이 당원명부 압수수색 재검토 소식이 들려오더니 급기야 오늘 추경호 의원 압수수색이 발생했다”며 “더 놀라운 건 야당 당직자에 대해서도 무단으로 자택 수사에 나섰다”고 말했다.
그는 “당 사무처 실무자가 이미 조사에 성실히 응했음에도 불구하고 변호사 참여 요청을 무시한 채 강제 집행했다고 해 사무총장으로서 분노하지 않을 수 없다”고 강조했다.
정 사무총장은 “특검의 비상식적이고 무자비한 노골적인 야당탄압과 정치보복에 끝까지 맞서서 당을 지키겠다”며 “특검은 부당한 압수수색을 즉각 중지하길 바란다”고 촉구했다.
전날 장동혁 체제에서 정식 임명된 정 사무총장은 당 쇄신에 대한 의지도 재확인했다. 정 사무총장은 “우리 당이 처한 현실이 여전히 엄중하다”면서도 “동이 트기 전이 가장 어둡다고 한다. 이 엄중한 시기야말로 당 혁신으로 이끌 동력이고 국민과 미래를 향해 전진할 출발점”이라고 밝혔다.
그는 “당면과제인 당 변화와 쇄신을 위해 진정성 있게 차근차근 준비하면서도 속도감 있게 추진하겠다”며 “당심을 하나로 모으고 민심 신뢰를 되찾아 국민의힘이 이기는 정당이 될 수 있게 당의 모든 역량을 쏟겠다”고 다짐했다.
정 사무총장은 “사무총장이란 중책에 어깨가 무겁지만 국민의힘을 역동적으로 변화시켜 당이 활력 넘치는 정당으로 거듭날 수 있도록 더 큰 책임감을 갖고 임하겠다”고 덧붙였다.
