조국혁신당 “장동혁 체제 ‘내란 시즌2’…헌정질서 무참히 파괴”

조국혁신당은 2일 장동혁 대표를 포함한 국민의힘 의원 50명에 대한 내란 혐의 수사를 촉구하는 결의안을 발의했다.

조국혁신당 조국 혁신정책연구원장이 1일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 발언하고 있다. 연합뉴스

조국혁신당은 이날 국회에서 연 기자회견에서 “헌정질서를 무참히 파괴한 내란 세력과 동조한 국회의원들이 있다”며 이같이 밝혔다.

조국혁신당은 “장동혁 당 대표 체제 출범은 ‘내란세력 시즌2’의 시작”이라며 “그는 12·3 비상계엄을 두고 ‘신의 뜻이다’, ‘이번 계엄에 하나님의 계획이 있다’는 등의 망언을 서슴지 않던 인물”이라고 지적했다.

당은 수사 촉구 대상으로 장 대표를 포함해 추경호 전 원내대표, 권영세 전 비상대책위원장 등 올해 1월 고위공직자범죄수사처가 윤석열 전 대통령 관저에서 체포영장을 집행할 당시 현장에 나간 국민의힘 의원들을 꼽았다.

혁신당은 “이번 결의안은 국민의힘 국회의원 50명 전원에 대해 내란특별검사가 즉각 소환조사를 실시하고 법과 원칙에 따라 엄정한 사법적 책임을 물을 것을 요구하는 국회의 의지를 담았다”고 설명했다.

그러면서 “필요한 만큼 국회가 특검 기간을 연장하고 수사 인력을 증원하며 반헌법행위 진상규명 특위를 신설하는 등 모든 제도적 수단을 강구할 것을 결의한다”고 덧붙였다.

김경호 기자 stillcut@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]