“인류 행복 책임지는 기업으로”…BBQ, 창립 30주년 비전 선포

제너시스BBQ 그룹 윤홍근 회장이 창립 30주년을 맞아 열린 기념행사에서 새로운 미래를 준비하는 비전을 선포하고 있다. 제너시스BBQ 그룹 제공

제너시스BBQ 그룹은 창립 30주년을 맞아 전국 가맹점주와 협력업체 그리고 임직원이 함께하는 기념행사를 열었다고 1일 밝혔다.

지난 30년을 돌아본 행사에서는 2030년 ‘전 세계 5만 매장 개설’ 비전과 미래 전략 발표에 이어 명예의 전당 헌정식도 개최됐다.

제너시스BBQ 그룹 윤홍근 회장은 기념사에서 IMF 외환위기, 글로벌 금융위기, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹 등 위기에서도 BBQ가 성장할 수 있었던 원동력으로 ‘위기를 기회로 바꾸는 BBQ DNA’와 ‘임직원과 가맹점주들의 헌신’을 언급했다.

윤 회장은 “제너시스BBQ 그룹의 역사는 단순한 기업의 발자취가 아니라 모든 임직원과 가맹점주 삶의 철학과 열정이 만들어낸 위대한 기적의 역사”라며 “글로벌 프랜차이즈 성장은 모두의 땀과 노력이 있었기에 가능했다”고 강조했다.

이어 “인류의 건강과 행복을 책임지는 기업으로 성장하겠다”며 “세상에서 가장 맛있는 제품으로 전 세계 80억 인류를 잘 먹고 잘 살게 만드는 창업 이념을 반드시 완성하겠다”고 말했다.

제너시스BBQ는 2018년 디지털 트랜스포메이션(DX) 선언 이후 AI(인공지능), 빅데이터, 글로벌 ERP(전사적 자원 관리) 시스템을 도입해 전 세계 매장 운영 효율성과 투명성을 높였다. 또한 SFA(현장지원시스템) 개편과 그룹웨어 통합을 통해 글로벌 소통·협업이 가능한 환경을 구축했다.

이번 ERP 도입으로 제너시스BBQ 그룹은 글로벌 경영정보를 실시간 통합 관리하며, 2030년 전 세계 5만개 매장 달성을 위한 실행력을 극대화할 수 있게 됐다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]