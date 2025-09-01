유엔 본부 유치한 미국의 ‘갑질’ [김태훈의 의미 또는 재미]

제1차 세계대전은 1918년 11월 ‘휴전’의 형태로 마무리됐다. 전쟁을 일으킨 독일이 영국·프랑스·미국 등 연합국에 항복 의사를 밝힌 데 따른 것이었다. 900만명 이상이 목숨을 잃어 그때까지의 인류 역사상 최악의 참사로 기록됐다. 이듬해인 1919년 프랑스 파리에서 종전 협정 체결을 위한 평화 회의가 열렸다. ‘전범국 독일에게 막대한 제재를 부과해야 한다’는 주장 못지않게 ‘다시는 이런 비극을 되풀이해선 안 된다’는 자성의 목소리도 컸다. 영국·프랑스에 비해 늦게 전쟁에 뛰어들었으나 결국 1차대전 승리의 견인차 역할을 해낸 미국은 전자보다 후자를 더 강조했다.

‘새로운 국제기구를 만들어 전쟁을 예방하자’는 미국의 집요한 요구는 결국 1차대전 종전 협정에 해당하는 베르사유 조약에 반영됐다. 이 기구의 이름은 국제연맹(League of Nations)으로 정해졌다. 그리고 그 본부는 평화 애호국이자 영세 중립국인 스위스 제네바에 두기로 했다. 그런데 국제연맹은 출범하자마자 난관에 봉착했다. 1차대전 승전국인 영국·프랑스·미국·이탈리아·일본 5대 강국이 국제연맹을 주도하기로 한 사전 합의와 달리 미국이 빠진 것이다. 이는 미국의 국제연맹 가입 비준안이 연방의회에서 부결됐기 때문이다. 미국 없는 국제연맹은 무기력한 기구로 전락했다. 1939년 제2차 세계대전 발발과 동시에 국제연맹은 몰락의 길로 접어들었다.

1945년 나치 독일과 군국주의 일본의 무조건 항복으로 2차대전이 끝났다. 미국·영국·소련(현 러시아) 3대 전승국은 옛 국제연맹을 대체할 새 국제기구로 유엔(United Nations·국제연합)을 창설하는 데 뜻을 모았다. 1946년 1월 열린 제1차 유엔 총회는 유엔 본부를 스위스 등 유럽 국가가 아닌 미국에 두기로 의결했다. 유엔과 미국을 서로 단단히 묶어 놓음으로써 국제연맹 시절과 달리 미국이 유엔 운영에 깊숙이 관여하고 개입하게 만들려는 포석이었다. 1952년 미국 제1의 대도시 뉴욕 맨해튼에 들어선 유엔 본부 청사는 미국과 유엔의 떼려야 뗄 수 없는 관계를 상징하는 랜드마크로 자리를 잡았다.

이달 제80자 유엔 총회 개회를 앞두고 미국 국무부가 지난 8월29일 마흐무드 압바스 팔레스타인 자치정부 수반 등의 미국 비자를 전격 취소했다. 프랑스, 영국, 캐나다 등 서방 주요국들이 이번 유엔 총회를 계기로 팔레스타인을 이스라엘과 대등한 독립국으로 승인하려는 움직임을 보이자 친(親)이스라엘 입장이 확고한 미국이 견제에 나선 것으로 풀이된다. 압바스 수반이 직접 유엔 총회에 참석해 국제사회를 상대로 지지 촉구 연설을 할 계획이었던 팔레스타인 측은 충격에 빠졌다. 팔레스타인은 유엔의 정식 회원국은 아니지만 옵서버 자격으로 대사도 상주시키고 있다. 팔레스타인 측은 ‘미국 정부는 외국 관리가 유엔 회의 참석을 위해 뉴욕을 방문하는 것을 막아선 안 된다’고 규정한 유엔 본부 협정 위반이란 점을 들어 항의했으나 미 행정부는 들은 체 만 체할 뿐이다. 유엔 본부 유치국이란 점을 악용해 사익(私益)을 추구하는 미국의 신종 갑질이라고 하겠다.

