2개월여 만에 또… BTS 정국 자택 무단 침입

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 정국(사진)의 자택 주차장에 무단 침입한 여성이 경찰에 붙잡혔다.



서울 용산경찰서는 31일 40대 여성 A씨를 주거침입 혐의로 현행범 체포했다고 밝혔다. A씨는 전날 오후 11시20분 서울 용산구에 위치한 정국의 단독주택 주차장에 침입한 것으로 조사됐다.



경찰은 신고를 받고 출동해 주차장에 있던 A씨를 즉시 체포했으며, 현재 침입 동기와 구체적인 사건 경위를 조사하고 있다. 정국의 자택은 평소 주차장 출입이 통제되는 구조로 되어 있는 것으로 알려졌다.



정국을 둘러싼 침입 사건은 이번이 처음이 아니다. 올해 6월 정국의 군 전역 당일에는 30대 중국인 여성 B씨가 자택을 찾아가 현관문 비밀번호를 여러 차례 입력하다 현행범으로 체포된 바 있다. B씨는 “전역한 정국을 보러 한국에 왔다”고 진술했으며, 지난 27일 검찰에 불구속 송치됐다.



BTS 멤버들을 대상으로 한 사건은 지속적으로 발생하고 있다. 앞서 정국은 중국 해킹 조직의 표적이 되어 84억원 상당의 하이브 주식을 탈취당할 뻔했으나, 소속사가 상황을 인지해 지급 정지 조치를 취해 실제 피해는 막았다. 2023년 12월 같은 그룹 지민과 함께 육군에 입대한 정국은 경기 연천군 제5보병사단 포병여단에서 1년 6개월간 복무한 뒤 지난 6월11일 만기 전역했다.

