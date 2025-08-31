안세영 대회 2연패, 라이벌 천위페이에 ‘발목’

배드민턴 ‘여제’ 안세영(삼성생명)이 ‘라이벌’ 천위페이(중국)에 발목 잡히며 세계선수권대회 2연패 달성에 실패했다.



세계랭킹 1위 안세영은 지난 30일 프랑스 파리 아디다스 아레나에서 열린 2025 세계개인배드민턴선수권 여자 단식 준결승에서 천위페이(4위)에게 0-2(15-21 17-21)로 패했다. 2023년 한국 선수 최초로 이 대회 단식 종목을 제패한 안세영은 이번 대회에서 2연패에 도전했지만 눈물을 삼켜야 했다.



안세영은 배드민턴 여자 단식에서 극강의 모습을 보여주고 있지만 천위페이에게는 유독 약한 모습이다. 지난 5월 열린 싱가포르 오픈 8강에서도 안세영은 천위페이를 넘지 못한 채 탈락했다. 이번 대회에서도 안세영은 64강부터 8강까지 상대에게 단 한 세트도 내주지 않고 모두 2-0 완승을 거둘 정도로 쾌조의 몸 상태를 자랑했지만 천위페이 앞에서 작아지며 대회를 마치게 됐다.



이날 패배로 안세영은 천위페이와 상대전적에서 13승14패로 열세가 됐다.

정필재 기자

