엄마는 와인 투어 vs 나는 락페 원정… ‘취향 존중’ 여행 “이렇게 쉬웠어?” [수민이가 환영해요]

‘취향이 곧 여행 코스가 되는 시대’

여행은 이제 단순한 휴식을 넘어 나만의 취향과 스토리를 반영한 고유한 경험담 이라고 할 수 있다. 사회관계망서비스(SNS)에는 현지 맛집 탐방, 자연 속 힐링 캠핑, 숨은 명소 여행기 등 여행자들이 직접 참여한 다양한 여행 콘텐츠가 끊임없이 등장한다. 전통적인 패키지 여행을 빠르게 대체하고 있는 것이다. 알리익스프레스가 지난 6월 론칭한 알리익스프레스 트래블(AliExpress Travel)이 대표적이다. 항공권부터 숙박, 액티비티까지 여행자들의 고유한 취향을 담은 ‘맞춤형 서비스’로 주목받고 있다. 출시 한 달 만에 거래액(GMV)이 두 배로 급증하며 눈에 띄는 성장세를 보이고 있다. 올 여름 기획전은 소비자들이 ‘나만의 여행’을 직접 설계하고 경험하는 새로운 여행 문화를 촉진하는 이정표가 됐다는 평가다.

◆나만의 여행을 완성하는 플랫폼

1일 업계에 따르면 알리익스프레스 트래블은 항공권·호텔·관광지 입장권·현지 교통편까지 여행의 핵심 요소를 한곳에서 예약할 수 있다. 2만5000여 개의 직항 노선, 150만 개 이상의 호텔, 8000여 개 관광지 입장권을 기반으로 예산과 일정, 여행 스타일에 따라 수많은 조합을 만들어낼 수 있다. 그래선지, 단순 패키지 자유여행에서 벗어나 방대한 옵션 속에서 자신만의 여정을 설계할 수 있다는 점이 차별화된다.

직장인 김하늘(30)씨는 “그동안은 여행사 패키지를 이용했는데, 알리익스프레스 트래블에서는 항공권·호텔뿐 아니라 액티비티와 교통편까지 한 번에 조합이 가능하다”며 “‘나만의 여행’을 만들 수 있어 여행 계획을 세우는 과정이 즐겁다”고 만족해했다.

알리익스프레스가 지난 6월 론칭한 알리익스프레스 트래블(AliExpress Travel)이 여행자들의 고유한 취향을 담은 ‘맞춤형 서비스’로 주목받고 있다. 알리익스프레스 제공

◆여행 준비가 곧 즐거움이 되는 이유

최근 성황리에 진행된 알리익스프레스 트래블 기획전은 할인 행사에 그치지 않는다. 여행 준비 과정을 하나의 즐거운 경험으로 확장한 게 핵심이다. 전 세계 어디서나 사용할 수 있는 ‘1+1 쿠폰’ 지급, 최대 200만 원 상당의 항공권 증정 등 소비자의 이목을 끌고 있다.

기획전 기간 동안 쿠폰 수량과 사용 범위도 대폭 늘어났다. ‘1+1 쿠폰’은 국내외 모든 여행지의 항공권과 호텔 예약에 적용 할 수 있다. 인기 관광지는 물론, 현지인만 아는 숨은 명소까지 합리적인 가격에 즐길 수 있도록 했다.

◆경험이 곧 가치가 되는 여행

알리익스프레스 트래블은 연령과 취향을 막론하고 다양한 여행자를 아우른다. 60대 부부의 와인 투어, 20대 대학생의 음악 페스티벌 원정, 30대 직장인의 미식 여행까지 폭넓게 지원한다. 여행 준비 과정부터 자신의 취향을 반영하고, 그 과정을 하나의 즐거움으로 바꿔주는 것이 이번 기획전의 핵심 가치다.

알리익스프레스 관계자는 “여행은 목적지에 도착하는 순간이 아니라, 설레는 검색과 계획, 예약 과정까지 모두 포함하는 경험이다”며 “이번 행사는 이 전 과정을 ‘가치 있는 경험’으로 승화시켰으며, 앞으로도 자신만의 여행을 꿈꾸는 이들에게 최적의 선택지가 될 것이다”고 말했다.

