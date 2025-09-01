베네치아서 눈물 보인 손예진 "상상만 하던 순간, 울컥했죠"

"다시 오지 않을 순간이잖아요. 언젠가 또 올 수도 있겠지만, 이들과 함께 이 작품으로 오는 건 처음이자 마지막이잖아요. 마음이 울컥하는 게 있었어요."



박찬욱 감독의 신작 '어쩔수가없다'가 제82회 베네치아영화제 경쟁 부문에 초청받아 첫선을 보인 지난 29일(이하 현지시간) 배우 손예진은 영화 상영이 끝난 뒤 눈물을 보였다.



손예진은 공식 첫 상영회 하루 뒤인 30일 베네치아 리도섬의 한 호텔에서 국내 기자들과 만나 눈물을 흘린 사연을 들려줬다.



그는 "해외 영화제가 처음이다. 레드카펫을 밟아보고 극장에서 기립박수를 받는 걸 상상만 했다"며 "사랑하는 감독님, 동료들과 그 자리에 있는 게 너무 꿈 같고 감동스러웠다"고 떠올렸다.



손예진은 프리미어 상영회의 레드카펫에서 환호한 각국 팬들로부터도 감동받았다고 했다.



"너무 감사한 일이죠. 우리 문화와 스토리를 사랑해주시는 게 너무 감동스러워요. 말이 안 통하는 그들과 그런 소통을 할 수 있다는 점도요."



'어쩔수가없다'는 실직 가장 만수(이병헌 분)가 재취업을 위해 경쟁자들을 제거해나가는 이야기로, 손예진은 만수의 아내 미리를 연기했다. 생활력이 강한 미리는 만수의 실직으로 흔들리는 가정의 중심을 지켜나간다.



손예진은 처음 대본을 받고 난 뒤 출연을 망설였다고 털어놨다. '자신이 해야만 하는 역할을 맡는다'는 그의 모토에 비춰봤을 때 미리는 다른 배우가 해도 괜찮을 것 같았기 때문이다.

그런 그가 출연을 결심하게 된 이유는 이야기가 남긴 깊은 잔상이었다.



"비극적이면서도 잔인한데, 아프고 짠하고 이상하게 웃기고. 이런 것들이 감독님과 이병헌 선배님과 너무 잘 어울렸어요. 이런 앙상블에서 제가 조금이라도 보탬이 된다면, 참여하는 것만으로도 영광이었죠."



손예진 출연이 결정된 이후 미리의 이야기에 살이 붙으며 비중은 당초보다 커졌다.



손예진은 같이 작업한 박찬욱 감독에 대해 "아티스트"라고 표현했다.



그는 "어색한 연기와 상황을 잡아내는 능력이 무척 뛰어나신 것 같다. 통상 넘어가는 경우도 일일이 다 잡아내서 바꾸신다"며 "타고난 눈을 갖고 있다는 생각이 들었다"고 떠올렸다.



손예진은 '어쩔수가없다'가 박찬욱 감독의 영화 중 가장 명쾌한 작품이라고 강조했다.



"가장 트릭이 없고 가장 대중적일 수 있는 영화라는 생각을 했어요. '무슨 꿍꿍이로 저 장면에서 저렇게 연출했지'라는 점들이 명쾌하게 풀리는 느낌이에요."



그는 그러면서도 박 감독 영화의 매력이 "모호함과 모순이 주는 이상야릇한 감정"이라며 깊은 잔상을 남기는 이미지들이 있다는 점도 내세웠다.

