이웃과 나누는 외식의 기쁨…아웃백의 ‘러브백 캠페인’ 전개

지난 19일 서울 아웃백 강남교보타워점 유승현 점주와 가톨릭대학교 서울성모병원 관계자들이 ‘러브백 캠페인’ 기념사진을 촬영하고 있다. 다이닝브랜즈그룹 제공

다이닝브랜즈그룹의 캐주얼 다이닝 레스토랑 아웃백 스테이크하우스(아웃백)가 ‘러브백(LOVEBACK) 캠페인’으로 지역사회 이웃과 따뜻한 한 끼를 나누며 사회적 책임을 이어가고 있다.

러브백 캠페인은 ‘나보다 우리’라는 가치를 실천하기 위해 2013년부터 시작된 아웃백의 대표 사회공헌 활동이다. 외식 브랜드만의 장점을 살려 매장에서 직접 식사를 제공하고, 복지기관과의 파트너십을 통해 복지 사각지대 해소와 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천에 힘쓰고 있다.

거제점은 지난 10일 거제시 사회복지법인 ‘성지원’ 소속 아동을 위해 블랙라벨 커플 세트와 패밀리 세트를 대접했다. 7년 전부터 매월 둘째 주 일요일마다 꾸준히 이어온 나눔으로, 단발성이 아닌 지속 가능한 ‘생활 속 봉사’라는 선례를 만들고 있다.

아웃백 기흥롯데아울렛점은 지난 11일 용인시 기흥장애인복지관과 협력해 장애인 26명을 매장으로 초청했다. 갈릭립아이, 투움바 파스타, 레몬 치킨 리조또 등 정성껏 준비된 메뉴를 함께 나누며 즐거운 시간을 보냈다. 해당 매장은 연 3회 정기 후원을 통해 관계를 이어 나가고 있다.

강남교보타워점은 지난 19일 가톨릭대학교 서울성모병원과 함께 암 완치자와 그 가족을 초대해 격려와 회복의 시간을 마련했다. 스파이시 세트, 레몬 치킨 리조또 등 건강하고 맛있는 메뉴를 제공하며 완치 후 새로운 일상을 응원했다. 이 활동은 매월 1회, 연간 10회 운영을 목표로 하고 있다.

아웃백 관계자는 “전국 매장이 지역사회와 함께 성장할 수 있도록 맞춤형 사회공헌을 지속하겠다”고 말했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

