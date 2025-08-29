홍진경, 이혼 발표 3주 만에 '오만추' 출연 제안 "마음의 준비 안됐다"

사진=KBS 2TV '옥탑방의 문제아들' 화면 캡처

최근 돌싱이 된 모델 출신 방송인 홍진경이 연애 프로그램에 출연할 지 관심을 끈다.

28일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들(이하 '옥문아')'에는 연예계 연애 리얼리티 '오래된 만남 추구3'(이하 '오만추3')에서 활약 중인 솔비와 황보가 출연했다.

이날 솔비는 '오만추'에서 자신과 핑크빛 기류를 형성 중인 배우 이규현과 에피소드를 언급했다. 그는 "제가 손을 잡은 게 아니라, 오빠가 손을 가져왔다"고 떠올려 스튜디오를 설렘으로 물들였다.

이에 김숙과 송은이는 "진경아 준비하라"며 "자격이 된다"고 최근 '돌싱'이 된 홍진경 섭외에 나서 웃음을 자아냈다.

홍진경은 "제발 하지 마라. 아직 마음의 준비가 안 됐다"며 부담스러운 기색을 내비쳤지만, 김숙은 "양세찬과 커플로 나와라"고 분위기를 몰아갔다.

코미디언 양세찬은 홍진경에 "내가 한 방에 꼬신다"고 너스레를 떨었고, 주우재는 "'환승연애' 먼저 나가"라고 제안했다.

한편 홍진경은 결혼 22년 만인 이달 초 이혼을 고백했다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

