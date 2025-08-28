APEC 회원국 초청 '국제 유소년 축구대회' 31일 경주서 팡파르

'2025 APEC 정상회의'를 앞두고 경북 경주시는 오는 31일부터 내달 4일까지 'APEC 회원국 초청 국제 유소년 축구대회'를 개최한다고 28일 밝혔다.

이번 대회에는 APEC 21개 회원국 가운데 6개국에서 9개 팀이 참가할 예정인 가운데 우리나라 10개 팀은 지난 20일 막을 내린 '화랑대기 전국 유소년 축구대회'에서 우수한 기량을 보여준 선수들로 새롭게 팀을 구성해 참여한다.

지난해 열린 화랑대기 전국 유소년 축구대회 참가 선수들이 무더위와 빗속에서도 치열한 경합을 펼치고 있다. 경주시 제공

이들은 해외 팀들과 맞붙으며 축구 기술과 전략을 겨루는 동시에, 국제무대 경험을 쌓는 소중한 기회를 얻는다.

경주시는 참가하는 국내외 팀들이 대회 기간 불편함 없이 지낼 수 있도록 팀별 전담 서포터즈를 구성해 운영한다.

특히 전통문화 체험 등 생활 전반을 도우며 경주의 따뜻한 정을 나눌 예정이다.

앞서 30일 더케이호텔 경주에서 개회식과 환영만찬을 개최하며, 참가자들이 단순한 스포츠 경쟁을 넘어 인적 네트워크와 문화적 소통을 넓히는 기회가 될 것으로 기대된다.

주낙영 경주시장은 "이번 대회를 통해 선수들이 페어플레이 정신과 스포츠 교류의 참된 의미를 배우길 바란다"고 말했다.

경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com

